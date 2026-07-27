La procesión de la patrona de la barriada ha puesto el broche de oro a la tradicional Feria de este histórico núcleo rural y ha contado con la participación de numerosos vecinos de Alhaurín de la Torre y, también, de Alhaurín el Grande

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Como cada 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, la barriada de La Alquería ha vuelto a echarse a la calle para acompañar a su patrona, Santa Ana, en su recorrido por las calles de la barriada y su paso tradicional por el Recinto Ferial y la Caseta, donde se ha mecido al son de una malagueña interpretada por la artista Maribel Carrión en un momento de gran emoción y belleza.

Las celebraciones han comenzado a las siete y media de la tarde en la ermita de Santa Ana con la Santa Misa oficiada en su honor por el sacerdote Pepe Planas y cantada por el Grupo Solera. A continuación, y en medio de un gran gentío, ha hecho su entrada en la barriada la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la vecina localidad de Alhaurín el Grande.

A las nueve se ha iniciado la procesión en la que han participado numerosas personas portando los enseres con los que cuentan en la hermandad,, así como algunos niños y niñas con flores a modo de ofrenda a la imagen tras su trono. También han desfilado el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; y otros miembros de la Corporación Municipal junto a los representantes de la Hermandad de Santa Ana.

El trono, que como es tradicional ha lucido un exorno floral de rosas de colores blanco y rosa, ha estado portado por hombres y mujeres de la barriada de forma magistral. Poco antes de la medianoche ha finalizado el recorrido y se ha producido el encierro de Santa Ana hasta el próximo año con fuegos artificiales en su honor.

El regidor ha destacado el nexo de encuentro y unión que supone para Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande la imagen de Santa Ana, de ahí que sea una procesión de las barriadas de las más multitudinarias, y ha agradecido el trabajo de la familia de Paco Sánchez quienes organizan esta procesión y toda la devoción en torno a Santa Ana desde hace más de medio siglo.

Con la procesión, además, se ha puesto el punto y final a la feria de La Alquería tras un intenso fin de semana cargado de actividades lúdicas y festivas en este núcleo poblacional.

OTROS MOMENTOS DE LA FERIA

Las fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos de La Alquería junto al Ayuntamiento y la Hermandad de Santa Ana, se han desarrollado en el amplio Recinto Ferial con el que cuenta la barriada y en el que se han dado cita numerosas atracciones, puestos ambulantes y la caseta, gestionada por los voluntarios de la asociación.

Coincidiendo con el primer día de festejos, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, y otros ediles de la Corporación Municipal también visitaron la barriada y compartieron con los vecinos y vecinas de este núcleo limítrofe con Alhaurín el Grande una agradable velada.

El alcalde fue el encargado de imponer las bandas y la corona a las Reinas infantiles y juveniles así como sus damas de honor y al Míster Infantil. Estas distinciones recayeron en Mireya como Reina Juvenil; y Ayla Violeta como Reina Infantil. El Míster Infantil fue Alejandro Benítez.