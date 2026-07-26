La Agencia Digital de Andalucía (ADA), en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, coordina las medidas de respuesta previstas y el incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional

El Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía investiga un posible incidente de seguridad que podría haber afectado al sistema de información de la Consejería de Educación ‘Séneca’ comprometiendo la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema. Se ha detectado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores, con el que podría haberse accedido a sus cuentas y, por tanto, a los datos personales que constan en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado.

Desde el primer momento se han activado las medidas previstas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Consejería coordinando las acciones la Agencia Digital de Andalucía (ADA), en estrecha colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN). El incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional y comunicado a la autoridad competente en la protección de datos.

Mientras se evalúa el alcance de la incidencia, se han generado nuevas contraseñas para todos los profesionales usuarios en Séneca y prevenir así posibles accesos ilegítimos o intentos de suplantación de identidad. Como medida de prevención adicional, se está realizando un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa.

Asimismo, se recomienda cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA, cuyo uso debe limitarse a fines educativos. Igualmente, es aconsejable extremar la precaución cuando se acceda a estas aplicaciones desde fuera del entorno de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, a través de una red abierta y con equipos personales.

El Centro de Ciberseguridad está investigando el origen del posible acceso no autorizado, que podría estar en el ataque con un malware al ordenador de un usuario. Mientras tanto, este sistema de información sigue funcionando con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios.