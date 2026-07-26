Cinco agrupaciones han participado en una nueva edición de este espectáculo, que organiza cada verano el coro local Trébol de Agua con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de Turismo Costa del Sol

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El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón ha vuelto a convertirse este sábado en el epicentro de la música rociera y flamenca con la celebración de una nueva edición del Portón Rociero, que ha alcanzado la mayoría de edad con su décimo octava edición consolidado como una de las citas más tradicionales del calendario cultural estival de Alhaurín de la Torre y un referente de la música de este estilo en Andalucía.

El evento, organizado por el Coro Trébol de Agua en colaboración con el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón y con el patrocinio de Turismo Costa del Sol, ha contado con una buena entrada de público que ha acudido a disfrutar del evento que ha sido presentado por Javier León.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, junto a otros concejales de la Corporación Municipal, han estado presentes en este Portón Rociero apoyando una vez más al Coro Trébol de Agua. Andrés García ha agradecido el trabajo en pro de la cultura y la tradición que hacen desde este coro rociero y su empeño en seguir fomentando la música popular año tras año. Isabel Bueno, la presidenta de Trébol de Agua, les ha agradecido su presencia y el apoyo que reciben siempre de parte del Ayuntamiento.

En este 2026 ha destacado como novedad la fusión de géneros con la incorporación por primera vez de una panda de verdiales como es Raíces de Málaga. Junto a los anfitriones Trébol de Agua y a la mencionada panda han participado también el Coro de la Hermandad del Rocío de Torremolinos; el grupo flamenco A la Grupa; y la Escuela de Baile Mar de Rosas con sus distintos grupos aportando el baile en esta noche. Se ha tratado por tanto de un espectáculo muy variado y entretenido que ha hecho disfrutar al público en todas las vertientes de cante y baile posibles.