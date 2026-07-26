El alcalde, Joaquín Villanova, ha acudido al Centro Social a saludar a los asistentes a esta tradicional celebración, que conmemora la normalización del suministro de agua corriente a las viviendas de esta histórica urbanización

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La urbanización Pinos de Alhaurín ha estado de celebración este fin de semana con su ya popular y tradicional Verbena del Botijo, que cumple su trigésimo novena edición y que se celebra en los exteriores de la Sede Social de la histórica urbanización en la calle Antequera. La cita ha estado organizada por la asociación de vecinos Depinos junto a Malaka Bomberos, que ha gestionado la barra, y la colaboración del Ayuntamiento.

Hay que recordar que esta celebración comenzó en 1987 en paralelo a la lucha vecinal por la normalización del suministro de agua en las viviendas de la zona.

Tanto viernes como sábado la verbena se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de Pinos en un ambiente muy festivo que ha incluido el servicio de barra solidaria con comida y bebida, ya que parte de la recaudación se destinará a la labor de la asociación Girasoles. La música en directo la han puesto los grupos Rockfeller y Contrarreloj 80/90, así como el DJ Carrera.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a algunos concejales de la Corporación Municipal ha visitado la verbena y ha compartido con los vecinos un agradable rato de ocio y diversión además de escuchar sus reclamaciones y mejoras para la urbanización, la más extensa de todo el término municipal.

La presidenta de la asociación de vecinos Depinos, Cristina Martín, ha asegurado que cada año es un placer organizar esta fiesta y contar con el respaldo de los vecinos de Pinos de Alhaurín que la esperan con entusiasmo ya que es el momento de «vernos y compartir en nuestra sede y disfrutar de ella».