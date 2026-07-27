Según informa en su página oficial Unicaja Baloncesto, el técnico vasco Mikel Ereño (31 años) será el nuevo entrenador del Unicaja Alhaurín de la Torre, equipo que competirá por segunda temporada consecutiva en la Liga U, la competición impulsada por la FEB para favorecer el desarrollo de jóvenes jugadores en su transición al baloncesto profesional.

Ereño llega a Málaga tras una trayectoria en constante crecimiento, con experiencia en clubes como Araberri, Real Betis, Tizona Burgos, CSU Sibiu (Rumanía) y Oviedo Baloncesto, además de formar parte desde 2021 del cuerpo técnico de la selección absoluta de Camerún.

La noticia supone además una excelente noticia para Alhaurín de la Torre, que volverá a disfrutar de una temporada del equipo sub-22 de Unicaja compitiendo en la localidad. Una apuesta que consolida al municipio como sede de un proyecto deportivo de primer nivel centrado en la formación de jóvenes talentos y que permitirá a los aficionados seguir disfrutando de baloncesto de alto nivel muy cerca de casa.