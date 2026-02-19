El grupo parroquial inaugura los actos cofrades de la Cuaresma 2026 con la exaltación del Martes Santo. Será en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, a las siete de la tarde, e incluirá la presentación del cartel anunciador, obra del fotógrafo Fernando Arrabal

El Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura celebra este próximo viernes, 20 de febrero, su pregón del Martes Santo como el primero de los actos que va a celebrar en la Cuaresma 2026, inaugurada ayer, Miércoles de Ceniza. Se trata también del primer pregón que abre el ciclo de exaltaciones cofrades en Alhaurín de la Torre, ya que irá seguido del de la Pollinica, el sábado 28 de febrero; los Verdes, el sábado 7 de marzo; y los Moraos para finalizar el sábado, 14 de marzo. El pregón de la Amargura dará comienzo a las siete de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud con entrada libre hasta completar aforo.

El acto estará presentado por Susana Valero y en el mismo se descubrirá el cartel anunciador de la salida procesional del Martes Santo 2026, una obra del fotógrafo alhaurino Fernando Arrabal. El pregón lo pronunciará el periodista Luis Algoró, quien tiene preparada una sentida alocución para hacer sentir y emocionarse a todos los presentes.

El Grupo Parroquial de la Amargura que preside José Manuel Gutiérrez ha realizado una invitación a todos los fieles y seguidores de la entidad y a los cofrades en general a acudir al evento y mostrar su apoyo tanto a la corporación del Martes Santo como al pregonero y al pintor y la Semana Santa en general.

