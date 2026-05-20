Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:
Culligan España busca especialista en marketing digital en Alhaurín de la Torre
Culligan Aquaverso incorpora un/a profesional de marketing digital con al menos 3-4 años de experiencia en adquisición y performance para gestionar el funnel de conversión. El puesto incluye gestión de campañas en Google Ads y Meta, análisis de KPIs, optimización de landings y estrategias de growth. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa, salario de 20.000 a 28.000 euros y un entorno de alto crecimiento internacional.
Oferta publicada en InfoJobs
UNAVETS busca administrativo/a contable para residencia canina en Alhaurín de la Torre
UNAVETS selecciona administrativo/a contable para su residencia canina TAS en Alhaurín de la Torre. El puesto implica gestión de facturación, cobros y pagos, conciliaciones bancarias, control de cuentas y apoyo en informes financieros, además de tareas administrativas y archivo. Se requiere al menos un año de experiencia y formación relacionada. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa con horario rotativo y salario según convenio.
Oferta publicada en Linkedin
Residencia universitaria de Málaga busca cocinero/a con incorporación inmediata
Una residencia universitaria de Málaga ofrece contrato estable a jornada completa para cocinero/a con experiencia mínima de 2 años en cocinas de colectividades. El puesto incluye elaboración de menús diarios, control de stock, limpieza y cumplimiento de normas de seguridad alimentaria. Se requiere carnet de manipulador de alimentos y formación en cocina. Jornada rotativa de mañana y tarde con dos días consecutivos de descanso semanal.
Oferta publicada en Tablondeanuncios.com
Sanum Studio busca instructor/a de Pilates Reformer y Barre en Alhaurín de la Torre
SANUM STUDIO incorpora profesor/a de Pilates Reformer, Mat y Barre con conocimientos en entrenamiento prenatal para su nuevo studio boutique en Alhaurín de la Torre. Se requiere experiencia mínima de 3 años, formación certificada y habilidades de trato con el cliente. Ofrecen contrato de larga duración, horarios estables, posibilidad de crecimiento profesional y un entorno de trabajo enfocado en el bienestar integral.
Oferta publicada en InfoJobs
AniCura Bahía de Málaga busca veterinario/a especialista en cirugía de pequeños animales
AniCura incorpora un/a cirujano/a veterinario/a para su hospital de referencia en Alhaurín de la Torre. Se requiere formación avanzada en cirugía de pequeños animales y al menos 3 años de experiencia en cirugía compleja, valorándose certificación europea o americana. El puesto implica cirugías avanzadas, diagnóstico y planificación quirúrgica y guardias. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa en un entorno clínico de alta especialización y tecnología avanzada.
Oferta publicada en LinkedIn
Empresa de construcción busca oficiales de 1ª albañil en Fuengirola
Oferta de empleo indefinida en Fuengirola para incorporar 3 oficiales de 1ª albañil con experiencia mínima de un año. Las funciones incluyen levantamiento de estructuras, colocación de revestimientos, interpretación de planos y coordinación de peones. Se requiere disponer del curso PRL de 20 horas de albañilería homologado por la FLC. Jornada completa de 08:00 a 16:00 y salario bruto mensual de 1.800 euros.
Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
