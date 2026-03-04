El incremento se debe a cambios en la ordenanza provincial de recaudación (que añade otros impuestos municipales y reduce de 11 a 10 las mensualidades del plan de pagos personalizado) y a un error del Patronato por incorporar también las tasas. El alcalde y el edil de Hacienda han reclamado ya medidas para regularizar los pagos y compensar a los contribuyentes

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre informa a la ciudadanía de que la reciente llegada del primer recibo domiciliado este año correspondiente al sistema de pago fraccionado de tributos municipales ha generado dudas entre algunos contribuyentes al presentar un importe superior al habitual. Desde el Consistorio se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad y aclarar que no se ha producido ninguna subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ni de los impuestos municipales.

Este incremento puntual en la primera cuota afecta a quienes cuentan con un plan de pagos personalizado a 11 meses y responde fundamentalmente a varios factores relacionados con cambios administrativos en el sistema de recaudación gestionado por el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, organismo en el que el Ayuntamiento tiene delegada la gestión de los tributos:

En primer lugar, ha entrado en vigor la modificación de la Ordenanza General de Recaudación de Tributos e Ingresos de Derecho Público cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Málaga, aprobada el pasado año por el Pleno de la institución provincial. Esta modificación reduce el periodo de fraccionamiento del pago, que pasa de 11 a 10 mensualidades, lo que implica un reajuste del importe de cada cuota.

En segundo lugar, en esta primera domiciliación y de acuerdo con la nueva redacción de la ordenanza, se han incluido también otros impuestos municipales (por ejemplo, el de vehículos), lo que ha contribuido a elevar el importe del recibo inicial.

Además, se ha detectado que, por error, se han incluido también tasas municipales (incluidas la de agua, basura y alcantarillado y la de Cementerio), algo que no debería haberse incorporado en este recibo dentro del sistema de fraccionamiento. Un fallo que ha sido admitido por el propio Patronato de Recaudación.

El concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, ha explicado que desde el Ayuntamiento se han realizado las gestiones pertinentes con los responsables del Patronato de Recaudación Provincial para analizar esta situación y estudiar las medidas correctoras y compensaciones que puedan resultar necesarias para los contribuyentes afectados. El alcalde, Joaquín Villanova, ha solicitado una reunión urgente con el presidente.

De Molina aclara que no se ha aprobado ninguna subida del IBI, impuesto que lleva tres años congelado, y que esta situación responde a cambios en el sistema de gestión recaudatoria provincial y a un “error grave” detectado en la configuración del recibo. El concejal ha solicitado asimismo que la oficina del Patronato de Alhaurín de la Torre refuerce la atención diaria al contribuyente, especialmente a quienes no tienen cita previa y debido a estas circunstancias excepcionales. El Consistorio continuará trabajando con el Patronato para garantizar que la ciudadanía reciba toda la información y las soluciones pertinentes lo antes posible y que este error no se vuelva a repetir.