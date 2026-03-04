Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:
Oficial de Segunda en Construcción – Alhaurín de la Torre (Málaga)
Se buscan 10 oficiales de segunda para ejecutar y supervisar obras de construcción, incluyendo fachadas, muros, pavimentos, alicatados y estructuras. Se requiere lectura de planos, manejo de morteros y hormigones, y coordinación de equipo. Jornada completa de 40h semanales. Salario: 1.500 € brutos/mes. Incorporación inmediata.
Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Url para visitar la oferta de trabajo: https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-8748&origin=candidatura
Administrativo/a ETT – KeyJob ETT, Alhaurín de la Torre
KeyJob busca un/a administrativo/a con al menos 1 año de experiencia en ETT, conocimiento de legislación laboral, manejo de Sistema RED, contratos y SEPE. Jornada completa de domingo a jueves (9:00 a 18:00). Se valoran autonomía, organización y experiencia en trabajo temporal, incorporándose a un equipo profesional y orientado al cliente.
Oferta de empleo encontrada en InfoJobs
Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo-ett-horario-domingo-jueves/of-id1963be158400c89866277bf09fda6
Veterinario/a Especialista en Cirugía – AniCura Bahía de Málaga, Alhaurín de la Torre
AniCura busca un/a cirujano/a de pequeños animales con al menos 3 años de experiencia en cirugía avanzada, preferiblemente en hospitales veterinarios de referencia. Se valoran acreditaciones AVEPA, ECVS o ACVS, y experiencia académica o publicaciones. Jornada completa con contrato indefinido, incorporándose a un equipo multidisciplinar en un hospital con tecnología avanzada, seguro de salud y vida incluidos.
Oferta vista en LinkedIn
Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4354711192/
Churrero – Málaga
Se busca churrero/a para elaboración de porras y churros madrileños en Málaga. Contrato a tiempo completo. Salario a convenir. Incorporación inmediata.
Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com
Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-hosteleria-turismo/churrero_-5255288.htm
Operador/a de Salón de Juegos – Novomatic Gaming Spain, Alhaurín de la Torre
Se busca persona responsable y atenta para atención al público en salón de juegos, supervisión de máquinas, control de acceso y gestión de caja. Se requiere experiencia mínima de 1 año, habilidades comunicativas, disponibilidad para turnos rotativos y actitud responsable. Contrato indefinido, formación continua y posibilidades de crecimiento profesional dentro de la compañía.
Oferta de empleo encontrada en InfoJobs
Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/operador-salon-juegos-alhaurin-la-torre/of-i807566c2e64296a0f5a0d70ba51770