Se construirán tres pistas más para atender la alta demanda para la práctica de este deporte en Alhaurín. El alcalde destaca que con este proyecto el municipio sumará cerca de una veintena de canchas, incluyendo las de esta instalación y las de barriadas y urbanizaciones

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras para la construcción de tres canchas de pádel más que ampliarán el Complejo ‘Francis Ceballos’ de Los Manantiales, que cuenta ya con una docena de pistas. El proyecto, encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, responde a la creciente demanda para la práctica del pádel en Alhaurín de la Torre. Por este motivo, el Área de Deportes que dirige Sergio Cortés fue incorporando más instalaciones no sólo en la zona deportiva de Los Manantiales, sino también en barriadas.

Las nuevas pistas se construirán en la zona oeste de la parte baja del complejo, junto al edificio de los vestuarios y servicios. Para su ejecución ha sido necesario trasplantar algunos árboles del parque de La Zambrana, que se han trasladado hasta la Finca de San Joaquín.

Las futuras canchas seguirán el mismo modelo y diseño de las demás pistas, con materiales de última generación, cerramiento de cristal y césped artificial homologado. Además, se habilitarán dos accesos, uno de ellos totalmente accesible por su orientación este, y el segundo, de orientación oeste, a través de una rampa que discurre entre arboleda.

La idea del Ayuntamiento es además habilitar un seto o barrera vegetal en la parte oeste del parque, la más cercana a las viviendas y a la escuela de educación infantil ‘Ángel de la Guarda’, todo ello para mitigar y reducir en la medida de lo posible el ruido producido por la propia práctica del juego.

El contrato de obras fue adjudicado a la empresa Sardalla Española S.A. por un importe de 212.000 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses. El alcalde y el concejal de Deportes visitaron este fin de semana la zona objeto de los trabajos coincidiendo con la celebración del Memorial de Pádel ‘Paco Pérez Peral’ en el complejo.

Villanova destacó que con esta ampliación Alhaurín de la Torre sumará casi una veintena de canchas de pádel públicas: las 15 de estas instalaciones, dos en el Centro Social de Pinos de Alhaurín, una en El Peñón y otra en Puerta Alhaurín.