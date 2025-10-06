La Asociación Eo, Eo de Alhaurín de la Torre volverá a poner en marcha su programa de apoyo y refuerzo escolar a partir del martes 15 de octubre, dirigido a estudiantes de Primaria y Secundaria. Las sesiones se celebrarán en las salas de formación de la Casa de la Juventud y serán totalmente gratuitas para las familias.

El proyecto ofrecerá clases de refuerzo tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— en horario de tarde, adaptado a cada nivel educativo:

Primaria: de 17:00 a 18:30 horas

Secundaria: de 18:30 a 20:30 horas

La iniciativa busca apoyar el rendimiento académico de los alumnos y proporcionarles un espacio de estudio guiado, con especial atención a quienes necesitan reforzar asignaturas clave o mejorar hábitos de aprendizaje.

Inscripción previa y plazas limitadas

Las familias interesadas deberán formalizar la inscripción previa escaneando el código QR incluido en el cartel oficial de la actividad. Desde la organización recuerdan que las plazas son limitadas y se asignarán por orden de registro.

Con esta propuesta, la Asociación Eo, Eo reafirma su compromiso con la educación inclusiva y el apoyo a la juventud del municipio, impulsando un recurso gratuito que beneficia tanto a estudiantes como a sus familias.