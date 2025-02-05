El alcalde, Joaquín Villanova, destaca el “salto de calidad” de esta entrada con su ensanche, asfaltado y nuevas aceras y alumbrado. También se ha limpiado y desbrozado el arroyo y está pendiente la construcción de un monolito y de un patio de contenedores.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado las obras que se han ejecutado en el vial que comunica la avenida de las Américas y la urbanización de las Paredillas, que en la práctica suponen la construcción de un acceso nuevo a esta zona. Los trabajos se encuentran casi finalizados y próximamente se procederá a la reapertura de la calle.

Han consistido en la mejora y transformación de la que es la principal entrada a las Paredillas: el camino situado frente al hotel Cortijo Chico. Se trata de un proyecto que responde al compromiso con los residentes en ese sector y que se ha llevado a cabo a través de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

En concreto, se ha ejecutado el ensanche, acondicionamiento y asfaltado del vial, de unos cien metros de longitud y que comunica la calle Fanega y la avenida de las Paredillas con la glorieta donde confluyen también la avenida de las Américas y la calle Doña Ana. Los trabajos han abarcado el replanteo del terreno, la construcción de un acerado nuevo en el lado sur y mejoras en el pavimento, alumbrado, acometidas eléctricas, canalizaciones de agua y pluviales y señalización vial.

Además, está pendiente la construcción un monolito identificativo que sirva para señalizar y embellecer la entrada, así como un nuevo patio de contenedores. Paralelamente, se ha limpiado y desbrozado el cauce del arroyo Zambrana a su paso por la zona. La ejecución de todas estas obras ha dado lugar a desvíos y modificaciones en el tráfico, por lo que el Consistorio pide disculpas por las molestias ocasionadas.

El alcalde ha destacado el “salto de calidad” que darán los vecinos de las Paredillas con esta nueva entrada, si bien ha recordado que se trata de una urbanización que todavía no se ha desarrollado en su totalidad y que este mismo proyecto se vio retrasado por una serie de trámites y cambios en la propiedad. “A pesar de todos estos problemas hemos cumplido y aquí están los resultados”, ha aseverado.