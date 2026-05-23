El encuentro denominado ‘Fuimos y somos tu escuela’ ha unido experiencias, convivencias, recuerdos, actuaciones y un almuerzo de hermandad. El centro cumplirá en noviembre 48 años desde su inauguración

El CEIP San Sebastián ha vivido hoy viernes una jornada especialmente emotiva con la celebración del encuentro ‘Fuimos y somos tu escuela’, una iniciativa que ha reunido a alumnado, profesorado y familias actuales junto con generaciones que han pasado por sus aulas a lo largo de los años. La concejala de Igualdad, Pilar Conde, y el concejal de Deportes, Sergio Cortés, han querido acudir al encuentro, al igual que docentes y equipos directivos de otros colegios de la localidad, algunos de ellos, con pasado profesional en estas aulas, así como maestros ya jubilados.

El evento, considerado como un punto de reencuentro intergeneracional, ha transformado el centro en un espacio de memoria compartida, donde se han intercambiado anécdotas, experiencias y recuerdos que reflejan la evolución de la comunidad educativa del colegio, que el próximo mes de noviembre cumplirá 48 años desde su inauguración. Durante la jornada, los asistentes han podido disfrutar de una gran paella popular como primero de los atractivos de la jornada, así como la inauguración de varios murales que decoran los patios exteriores, y elaborados por toda la comunidad escolar del CEIP.

La concejala de Igualdad, Pilar Conde, ha destacado el valor social y educativo de este tipo de iniciativas. “Este colegio es un ejemplo de cómo la educación no termina cuando se sale del aula, sino que continúa en el vínculo que se mantiene con el paso del tiempo. Es un orgullo ver cómo distintas generaciones siguen sintiéndose parte de esta gran familia educativa”, ha señalado.

Por su parte, la directora del centro, María José Martín, ha subrayado la emoción del reencuentro y el papel del colegio como punto de unión comunitaria. “Hoy no solo hemos recordado lo que fuimos, sino que hemos reafirmado lo que seguimos siendo: una escuela abierta, viva y profundamente arraigada a su entorno. Ver a antiguos alumnos volver con sus familias es la mayor recompensa para todo el equipo docente”, ha afirmado.

El encuentro se ha desarrollado durante toda la tarde, con distintas actividades de convivencia y la proyección de imágenes históricas del centro, que despertaron recuerdos entre los asistentes y reforzaron el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad educativa.

La barra de bar ha sido regentada por el AMPA del centro, El Almendro, que ha servido raciones de comida, aperitivos y bebidas a precios populares, con idea de financiar la instalación de equipos de aire acondicionado en todas las aulas que aún no los tienen.

No ha faltado un conmovedor recorrido histórico a través de las orlas del alumnado, materiales escolares que dejaron huella, una exposición de fotografías y un hermoso acto de puesta de huella en el almendro característico del centro, así como la confección de un libro conmemorativo del colegio, con aportaciones de todos los presentes.

Se han desarrollado igualmente actuaciones muy variadas sobre el escenario: coreografías de bailes, lectura de poesía, interpretación de temas musicales conocidos, un pequeño recital a cargo de los nietos del legendario Manzanita -que son alumnos del centro-, así como homenajes a los estudiantes que finalizaron la etapa de Primaria en 2020 y 2021, los años del Covid-19 en los que no se pudieron celebrar la fiestas de despedida de curso.