El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha sido escenario del acto frente a numeroso público y autoridades. El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado el papel «fundamental» de esta organización en el tejido asociativo de Alhaurín de la Torre

La asociación de mujeres Victoria Kent Siano, que preside Luisa Luque, ha celebrado este viernes de forma oficial sus treinta años de vida desde su fundación en el año 1996 en el municipio. La celebración ha tenido lugar en un acto que se ha desarrollado en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, que se ha llenado para la cita con muchas mujeres y autoridades y colectivos invitados, entre ellos, las otras dos asociaciones de mujeres de la localidad; y el alcalde, Joaquín Villanova, junto a representantes de la Corporación Municipal.

El acto ha contado con una representación teatral: ‘Ojo por ojo, gato por liebre’ interpretada por las socias Encarnación Jiménez, Mari Carmen Pérez, Pepi Postigo y Rosa Rodríguez. También ha habido bailes con el Grupo Municipal que dirige Lourdes Soto y Bugui Bugui, con las también socias Rosa Rodríguez, Pepi Postigo y Encarna Jiménez.

Se han proyectado dos vídeos, uno de la asociación y otro de homenaje a las socias fallecidas en estos años, así como se ha guardado un minuto de silencio por Encarna Briz, expresidenta de la asociación recientemente fallecida, al igual que se ha homenajeado a todas las demás presidentas que ha tenido Victoria Kent.

El regidor alhaurino ha felicitado a la asociación por su intensa labor a lo largo de estas tres décadas en favor de las mujeres y su papel fundamental en la vertebración femenina del municipio y la integración de la mujer en numerosos ámbitos sociales. Villanova asimismo ha ensalzado el papel de todas las trabajadoras del Centro de la Mujer por su aportación.

La presidenta de Victoria Kent, Luisa Luque, ha agradecido a todas las mujeres que han pasado por la asociación en estos años y que han consolidado el colectivo a la vez que ha fortalecido su papel en la vida social de Alhaurín de la Torre.

Luque ha resaltado la necesidad de seguir contando con colectivos como este y ha desgranado todas las actividades y talleres que llevan a cabo a lo largo del año.