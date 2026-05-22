El alumnado extranjero del aula de atal de los institutos IES Juan Ramón Jiménez Málaga IES Galileo Alhaurín de la Torre IES Los Manantiales IES Playamar Torremolinos han elaborado unos magníficos trabajos que versan sobre la importancia y gran influencia que tiene la publicidad internacionalmente en un mundo globalizado y con internet y las redes sociales y ahora con la I A.

Sin duda la publicidad engancha es adictiva se hace atractiva a los sentidos para que todos sientan ganas de comprar.

La pregunta es¿ Se compra lo que se necesita de verdad ?

La respuesta es muy clara no siempre , muchas personas van a una tienda o entran en internet a comprar una cosa que necesitan o quieren y acaban comprando 5 cosas o 20 que no necesitan o incluso que no quieren y lo han hecho por puro atractivo del producto en el expositor o pantalla.

Es un problema la publicidad, si lo está siendo y sobre todo cuando es engañosa o en parte miente.

La desilusión de muchas personas al usar el producto es grande y a veces se puede devolver y otras no depende de las normas de la tienda física u online.

Estamos manipulados por la publicidad , pues bastante más de lo que creemos.

Vivimos en un mundo altamente materialista y esto conlleva que haya mucho consumismo y este consumismo y sobre todo en niños y adolescentes puede resultar en graves consecuencias incluso en ocasiones la ruina de algunas familias por gastos indebidos de menores usando tarjetas o cuentas de los adultos.

Debemos reflexionar y mucho sobre lo positivo y lo negativo de la publicidad globalizada y de las repercusiones en las sociedades y en los individuos a veces indefensos ante tanta información y tanta oferta de consumo masivo.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Galileo Alhaurín de la Torre IES Juan Ramón Jiménez Málaga IES Los Manantiales IES Playamar Torremolinos