Numerosas personas acudieron a presenciar el coloquio a cargo de José Tomás Boyano, doctor en Psicología, en el marco de los talleres de relajación y de gestión emocional que organiza la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Esta semana ha tenido lugar en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Alhaurín de la Torre la charla coloquio titulada ‘Cerebro, sueño y salud’, a cargo de José Tomás Boyano, doctor en Psicología, especializado en inteligencia emocional y memoria. La actividad formaba parte de los llamados Talleres de Relajación y Gestión Emocional impartidos por Sandra Ruiz Torres y organizados desde el Área de Igualdad que dirige María del Carmen Molina. La charla, con entrada libre hasta completar aforo, tuvo lugar en el salón de actos y fue muy participativa por parte del numeroso público asistente.