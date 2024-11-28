El centro, que se ubicará en la zona de Huerta Alta junto al actual centro de día, contará con 50 plazas. La inversión superará los 4 millones de euros y cuenta con una subvención de la Junta con cargo a los fondos europeos Next Generation. El plazo de ejecución es de un año.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a concurso público el contrato para la ejecución de la futura residencia para personas mayores, el primer centro de estas características de titularidad pública en el municipio que tendrá capacidad para 50 plazas. Así lo ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, que ha destacado la importante inversión social del proyecto, que superará los 4 millones de euros.

La iniciativa fue presentada este mismo año por el propio regidor y por la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López. Se levantará en una parcela anexa al actual centro de día La Esperanza, en la zona de Huerta Alta. El pliego de condiciones establece un plazo de ejecución de 12 meses y las empresas tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus ofertas. El importe de licitación es de 4.250.000 euros (IVA incluido).

El Ayuntamiento aportará un millón de euros y el resto se corresponde con una subvención de la Junta con cargo a fondos europeos, concretamente al denominado plan de recuperación, transformación y resiliencia de la UE (Next Generation). Para su financiación, el Pleno ha aprobado semanas atrás unas modificaciones presupuestarias que salieron adelante con el voto a favor de todos los concejales.

El proyecto ya está redactado y plantea un edificio con tres plantas: semisótano, baja y primera, que quedará perfectamente integrado en su entorno con una fachada lineal donde se ubicará el acceso principal y una banda de aparcamientos de apoyo. Los espacios exteriores comprenden también una zona de jardines.

Se emplazará en una parcela de titularidad municipal con una superficie de 6.669 metros cuadrados entre las calles Mar de Labrador y Mar de Timor. Contará con 18 habitaciones dobles y 14 individuales, además de zona de administración, enfermería, lavandería, sala de usos múltiples, velatorio, sala de visitas, comedor, cocina, sala de estar general, zona de atención especializada, áreas de convivencia y tres ascensores. El total de superficie construida roza los 3.000 metros cuadrados.

El de Alhaurín de la Torre fue uno de los 14 proyectos seleccionados en la provincia por la Consejería de Inclusión Social de la Junta dentro de una línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones con cargo a estos fondos europeos, para la reforma o construcción de equipamientos para la tercera edad o para personas con discapacidad.