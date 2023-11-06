El Museo Thyssen de Málaga ha acogido la gala de entrega de los VI Premios de Investigación “Colegio de Enfermería de Málaga”. Durante el acto, desarrollado en la tarde del viernes 03 de noviembre, el colectivo ha reconocido el esfuerzo y la excelencia de los profesionales de la Enfermería andaluces en el ámbito científico.

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha celebrado con éxito la entrega de los VI Premios de Investigación «Colegio Enfermería de Málaga» en una ceremonia que ha reunido a destacados profesionales de la Enfermería andaluza comprometidos con la ciencia y la investigación. Por su parte, el evento ha tenido lugar en el Patio de Columnas del Museo Thyssen de Málaga, un escenario emblemático que ha servido para honrar a las enfermeras colegiadas de Andalucía reconocidas en esta sexta edición de los Premios de Investigación.

Una cita a la que han acudido numerosas autoridades y representantes institucionales, incluyendo a la Junta del Gobierno del Colegio de Enfermería de Málaga, presidida por José Miguel Carrasco Sancho; Noelia Moreno Morales, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga; José Miguel Morales Asencio, Vicedecano de investigación y Coordinador del Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA; integrantes y miembros de UPROSAMA; Remedios Martel, Presidenta de Alumni UMA; la Asociación de Jubilados del COEMálaga, así como Directores/as de Enfermería de Hospitales y Áreas Sanitarias de la provincia.

Seis años de excelencia en investigación

Durante su intervención, José Miguel Carrasco, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, ha resaltado la importancia de estos premios que acumulan ya seis años de existencia. “Es importante destacar el compromiso y la cualificación de nuestras enfermeras, así como el apoyo de las instituciones en este camino hacia la excelencia en la profesión enfermera. En esta edición, se han presentado un total de 27 trabajos en diversas categorías. Esto no solo demuestra un sólido compromiso con la investigación en enfermería, sino también el profundo deseo de elevar constantemente los estándares de la práctica enfermera en nuestra comunidad”.

Ponencias inspiradoras para Enfermería

Como es tradición, el acto de entrega de los premios, que ha sido presentado y moderado por Pilar Flores Núñez, ha contado con una ponencia muy especial por parte de Francisco Damián Vázquez Jiménez, socio director de Vázquez Abogados y Letrado con más de 30 años de ejercicio, especializado en derecho sanitario y reclamación de negligencias médicas, además de Vicedecano emérito del Colegio de la Abogacía de Málaga. Por su parte, la ponencia ha versado acerca de la Responsabilidad Sanitaria en la Enfermería. Un momento que, sin lugar a duda, ha servido para brindar a los profesionales sanitarios una fuente de inspiración e información valiosa para su práctica.

Reconociendo el esfuerzo de los profesionales

Al finalizar la entrega de los premios, desde el Colegio de Enfermería de Málaga se ha animado a los profesionales de la Enfermería a continuar investigando en beneficio de la protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades en Andalucía.

Además, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha destacado durante la ceremonia la implicación de la profesión y la alta calidad de los trabajos científicos presentados. “Los proyectos han abordado diversas temáticas y han cumplido rigurosamente con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Estos proyectos no solo han demostrado un profundo compromiso con la Enfermería y la atención sanitaria, sino que también han contribuido significativamente al avance de estos campos” ha expresado Carrasco Sancho.

Ganadores de los VI Premios de Investigación «Colegio de Enfermería de Málaga»

Como viene ocurriendo en cada nueva edición, la entrega de los premios de investigación se ha dividido en varias categorías:

Accésit al mejor proyecto desarrollado por enfermeros residentes o especialistas (1500 €): Alberto López Sánchez y Sofía López Romero por su trabajo «Experiencia de las mujeres durante el embarazo tras una pérdida gestacional: un proyecto de estudio cualitativo», que ha servido para explorar las emociones y sentimientos en el nuevo embarazo después de una pérdida gestacional.

Protocolo de investigación desarrollado por profesionales mayores de 35 años (2000 €): Marina Carrasco Campos y José Antonio Fernández Castillo por su proyecto «Implementación de un equipo de terapia intravenosa: percepción de la cultura de seguridad en el paciente y su coste-efectividad», que busca garantizar la seguridad del paciente en el manejo de equipos venosos.

Protocolo de investigación desarrollado por menores de 35 años (2000 €): Carmen Solís Domínguez por su trabajo «Impacto de la hemodiálisis en la esfera sexual del paciente con enfermedad renal crónica», que aborda la influencia de la hemodiálisis en la calidad de vida del paciente renal crónico.

Mejor proyecto de investigación presentado por profesionales mayores de 35 años (2500 €): Celia Martí García y Carmen Flores Navarro por su estudio «Evolución del concepto de alfabetización en salud mental: un estudio a través de revisión exploratoria y método Delphi», que profundiza en el concepto de alfabetización en salud mental.

Celebración y agradecimiento

Después de la entrega de los premios, los asistentes e invitados han continuado la velada disfrutando de un ameno cóctel en las propias instalaciones del Museo Thyssen, compartiendo experiencias y celebrando el compromiso con la investigación en Enfermería.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga felicitamos a todos los galardonados y agradece a todos los participantes por su dedicación, valentía, implicación y esfuerzo en el campo de la investigación en Enfermería.