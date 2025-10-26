El Grupo de Baile Raquel Arias ha logrado alzarse con el primer premio europeo en el certamen celebrado en Dijon (Francia), tras superar con éxito tres fases clasificatorias previas. La primera tuvo lugar en Almería, la segunda en Burgos y la tercera, decisiva, en tierras francesas.

Las bailarinas participaron en la categoría de flamenco avanzado, compitiendo con escuelas procedentes de distintos puntos de España y ofreciendo una actuación que destacó por su técnica, elegancia y fuerza escénica.

El grupo representó con orgullo a Alhaurín de la Torre, Málaga y a toda España en la final europea, que se celebró ayer a las 15:00 horas, consolidando así su talento y proyección internacional.

Este reconocimiento supone un nuevo éxito para la escuela dirigida por Raquel Arias, que continúa situando el nombre de Alhaurín de la Torre en el mapa cultural y artístico europeo.