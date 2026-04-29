El alcalde ha presidido este encuentro, que ha reunido a regidores y concejales de la provincia, representantes de otras administraciones y patronos de la Fundación Ciedes y ha fijado sus prioridades para los dos próximos años en materia de movilidad, aguas o vivienda. Villanova destaca la utilidad de estos foros para “defender los intereses municipales”

Alhaurín de la Torre ha acogido la primera reunión de la nueva Comisión Territorial impulsada por el llamado Foro de Alcaldes y Alcaldesas y la Fundación Ciedes en el marco del proyecto Málaga Metrópolis Global, un encuentro clave en el que se han definido las acciones prioritarias que marcarán la hoja de ruta metropolitana para el periodo 2026-2027.

La sesión, presidida por el alcalde alhaurino, Joaquín Villanova, y que ha tenido lugar en el Vivero Municipal de Empresas, ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel; la concejala delegada de Urbanismo en Málaga, Carmen Casero; o los regidores de Fuengirola, Alhaurín el Grande o Ardales, así como otros concejales y patronos de la Fundación Ciedes.

Durante esta primera reunión, la Comisión ha adoptado importantes acuerdos centrados en la selección de prioridades estratégicas y en la coordinación entre administraciones para su desarrollo en los próximos dos años.

Entre las principales líneas de actuación destacan medidas en materia de gestión del agua, como el impulso de una estrategia conjunta de explotación y uso de fuentes de suministro, la mejora de infraestructuras y el mayor conocimiento de los recursos hídricos, incluidas las aguas subterráneas.

En el ámbito de la movilidad, se apuesta por el desarrollo de nuevas infraestructuras para el transporte público, la coordinación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y una gestión integrada de las inversiones en este sector.

Respecto a la vivienda y el suelo, se plantea la elaboración de un inventario de suelos disponibles, el impulso de vivienda pública y la creación de herramientas de seguimiento del mercado inmobiliario a nivel metropolitano.

La Comisión también ha fijado prioridades en energía, industria y residuos, con iniciativas orientadas a una mejor distribución de la red eléctrica, el fomento del autoconsumo, la movilidad eléctrica y la valorización de residuos dentro de un modelo de economía circular.

En cuanto a salud e infraestructuras verdes y azules, se impulsarán corredores verdes, zonas de confort climático y actuaciones relacionadas con la producción de proximidad, el control de plagas o la planificación de servicios sociosanitarios emergentes.

Por último, en el área de educación, formación y mercado laboral, se trabajará en el ajuste entre la oferta formativa y la demanda laboral, así como en la creación de protocolos de orientación y programas de prácticas en las administraciones. Estos acuerdos suponen un paso decisivo para avanzar hacia un modelo de desarrollo metropolitano más coordinado, sostenible e innovador, en el que las distintas administraciones trabajen de forma conjunta para dar respuesta a los grandes retos del territorio.

VILLANOVA DEFIENDE LA UTILIDAD DEL FORO

Durante la sesión, el alcalde, Joaquín Villanova, ha valorado la utilidad de esta comisión y del Foro de Alcaldes y Alcaldesas en general para “defender los intereses municipales”, y ha destacado la posibilidad de convertirse en un “modelo a seguir”, dado que en toda España, ha dicho, no hay un espacio similar de participación y consenso como este.

Villanova ha explicado que la comisión se reunirá tres veces al año. Las dos siguientes serán en julio y en noviembre. “Nuestra obligación es estimular que haya mucha participación”, ha afirmado el primer edil, que también ha defendido la importancia de nombrar grupos de expertos y técnicos para cada ámbito.