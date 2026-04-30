Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, que ha detallado, junto a caras conocidas del mundo del deporte y la cultura, las acciones que se van a poner en marcha para combatir el bullying. “Tenemos que concienciar y prevenir esta problemática que está entre nosotros. Tenemos que poner especial atención, especial énfasis y también dedicación para evitar que el acoso sea una lacra entre los jóvenes de nuestra provincia”, ha explicado el diputado.

La campaña tiene como eje central un spot en el que participan personajes del mundo del deporte local y también de la cultura e influencers. Funes y Chupe (Málaga CF), Alberto Díaz y Kendrick Perry (Unicaja CB), María Torres (karateka), Samuel Molina (boxeador), Sole López (Málaga Costa del Sol), Rubén Gil (boxeador), Miguel Conde (Málaga Fútbol Sala), Pablo López, Diana Navarro, Samuel G, Bad Charly y Ramontelli son las caras que participan en este spot que ya recorre las redes sociales y que también llegará a los medios de comunicación.

Además de este vídeo, la campaña tiene como otro de los puntos importantes la difusión de un impactante cartel que visualiza el acoso escolar de un joven en solitario bajo el título ‘El silencio también hace daño’. De igual modo, se han repartido más de tres mil de esos carteles por los centros educativos, al igual que en los ayuntamientos, centros juveniles, instalaciones deportivas y edificios municipales de la provincia. “Sin duda es una campaña muy potente y queremos llegar a todos los puntos de la provincia para que se sepa que esta lucha es colectiva”, ha explicado Santaolalla, que ha recordado que el teléfono para denunciar este tipo de conductas es el 900 018 018, que aparece en los carteles y en las camisetas creadas para la campaña.

Actividades

La campaña también contempla un completo programa de actividades dirigido especialmente a alumnado de Primaria y Secundaria, con el objetivo de concienciar, prevenir y ofrecer herramientas frente al acoso escolar.

Se pondrán en marcha talleres educativos en centros de municipios menores de 20.000 habitantes. Bajo el título ‘Aulas sin miedo’, se desarrollarán 20 talleres dirigidos a escolares, centrados en la prevención y la detección de situaciones de acoso, que se pretende combatir con la empatía. “Se pretende que el alumnado sea capaz de ponerse en el lugar de la víctima y se dé cuenta de situaciones en las que presenció bullying (como agente pasivo o activo) y tome conciencia”, ha admitido Santaolalla.

Asimismo, la Diputación impulsará un programa específico de defensa personal con 40 talleres que recorrerán centros educativos de la provincia, proporcionando a los jóvenes herramientas prácticas para reforzar su seguridad y confianza. Estos talleres, que tienen como título ‘Talleres de convivencia, autoprotección y defensa personal’ y que llegarán a más de un millar de alumnos, cuentan con la garantía de la Asociación Andaluza de Defensa Personal (ASANDEF) y con Samuel Romero y Adrián Domínguez como instructores.

Uno de los momentos centrales de la campaña es la gala ‘Valientes’, que se ha celebrado este jueves 30 de abril en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación y que ha contado con la participación de Pedro García Aguado, coach y presentador televisivo. Este evento ha reunido a unos 400 alumnos de entre 12 y 14 años y se ha planteado como una actividad educativa y motivacional para abordar el acoso escolar desde una perspectiva cercana y directa.

En esta gala se ha contado con charlas y testimonios reales de concienciación, motivación, inclusión y superación. También han participado caras conocidas a nivel nacional que han reforzado la lucha contra el acoso escolar a través de mensajes positivos a los jóvenes. La gala ha finalizado con una mesa redonda con la participación directa de los alumnos.