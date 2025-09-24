La plaza frente al museo ha acogido la primera de las cuatro tardes de talleres y experimentos para estos días. Las siguientes citas, con entrada libre, este próximo jueves, el sábado y el martes a las 19.00 horas

El Museo Andaluz de la Educación (MAE), dependiente de las áreas de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha retomado sus talleres y experimentos científicos en colaboración con la entidad Planeta Explora. La iniciativa, dirigida a niños y niñas a partir de 4 años, busca acercarles al mundo de la ciencia de una forma divertida y participativa.

La primera jornada, gratuita y abierta al público, se celebró este martes a las siete de la tarde en la plaza de Santa Ana, frente al museo y junto al restaurante Casa Peña. Numerosos pequeños disfrutaron de una tarde de descubrimientos guiados por las monitoras de Planeta Explora, que, a través de la interacción y la manipulación de materiales, lograron despertar su curiosidad científica.

“Se trata de acercarse a la ciencia desde una metodología experimental, amena y lúdica, pero ofreciendo conocimiento para que comprendan el porqué de cada fenómeno”, explicó Silvia Rosales, coordinadora del proyecto.

La actividad, que coincide con el inicio del curso escolar 2025/2026, invita a las familias a aprender jugando en el propio museo, que cuenta con José Antonio Mañas como director y con el concejal de Cultura, Manuel López, como gerente.

Los talleres continuarán esta semana el jueves 25 y el sábado 27 de septiembre, y concluirán el martes 30, con la intención de que cualquier niño o niña, sin importar su edad, pueda acercarse a la ciencia y vivir una experiencia educativa enriquecedora.

El concejal Manuel López calificó la propuesta como “un auténtico regalo para los niños”, quienes, según destacó, “disfrutan viendo estos pequeños ‘trucos’ y descubriendo cosas nuevas que pueden marcar su futuro”. Además, subrayó la importancia de iniciativas como esta para “impulsar el interés de las niñas por la ciencia”.