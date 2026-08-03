El club convierte su regreso a Primera División en un homenaje a la tierra que siempre ha estado a su lado, con una camiseta que lleva impresos los nombres de todos los municipios de Málaga

Hay camisetas que identifican a un equipo. Otras representan una ciudad. La nueva tercera equipación del Málaga CF da un paso más y convierte a toda la provincia en protagonista de su diseño.

El club blanquiazul ha presentado la camiseta con la que competirá durante parte de la temporada 2026/2027, una prenda que incorpora un detalle cargado de simbolismo: los nombres de los 103 municipios de la provincia de Málaga aparecen integrados en el diseño como homenaje al territorio que ha acompañado al equipo durante toda su historia.

La presentación coincide, además, con un momento especialmente ilusionante para la afición malaguista: el regreso a Primera División, una circunstancia que convierte esta equipación en mucho más que una simple camiseta deportiva.

Un vínculo que va más allá de la capital

El Málaga CF ha querido poner en valor que su identidad no se limita a la capital. Desde la Axarquía hasta la Serranía de Ronda, pasando por el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol o la comarca de Antequera, miles de aficionados sienten cada fin de semana los colores blanquiazules como propios.

Ese sentimiento colectivo queda reflejado en una camiseta que convierte a cada municipio en parte del proyecto deportivo.

Más que un diseño, la nueva equipación lanza un mensaje de pertenencia y agradecimiento a una provincia que ha mantenido su apoyo al club en los momentos más difíciles y que ahora vuelve a disfrutar de la ilusión de competir entre los grandes del fútbol español.

Un diseño moderno con un fuerte componente simbólico

La nueva tercera equipación apuesta por un diseño elegante y contemporáneo, con una combinación cromática que rompe con los colores tradicionales del club y que sirve como soporte para destacar los nombres de los municipios malagueños.

Cada detalle pretende reforzar la conexión entre el Málaga CF y su provincia, una relación que en los últimos años también se ha reflejado en diferentes iniciativas destinadas a acercar el club a todos los rincones del territorio.

Mucho más que una camiseta

Con esta propuesta, el Málaga CF convierte una equipación en un símbolo de identidad colectiva.

Cuando el equipo salte esta temporada a los campos de Primera División, no solo defenderá el escudo blanquiazul. Sobre la camiseta viajarán también los nombres de Alhaurín de la Torre, Antequera, Ronda, Vélez-Málaga, Coín, Cártama, Marbella, Nerja, Torrox y del resto de municipios que conforman una provincia unida por una misma pasión futbolera.

Porque esta vez, el Málaga CF no solo viste sus colores. Viste el nombre de toda Málaga.