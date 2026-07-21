Desde el 24 al 26 de julio tendrán lugar estas fiestas con numerosas actividades: música en directo, gastronomía, juegos, deportes y mucho más. El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a visitar la barriada y participar de esta cita que fusiona tradición y diversión

La barriada de El Peñón se prepara para vivir del 24 al 26 de julio sus tradicionales fiestas, tres jornadas repletas de actividades deportivas, culturales, gastronómicas y musicales pensadas para el disfrute de vecinos y visitantes, en un ambiente de convivencia y participación.

La Feria arrancará el viernes 24 de julio con el tradicional repique de campanas anunciando el inicio de las celebraciones. Durante la tarde habrá actividades deportivas, como la carrera de cintas en bicicleta y el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados. A las 22.00 horas tendrá lugar la apertura oficial de la feria con la actuación del Trío Andalucía, mientras que la noche continuará con la elección de la Reina Abuela, Reina, Damas, Místeres y Miss Visitante, además del popular concurso del baile de la silla y una sesión de DJ para cerrar la jornada.

El sábado 25 estará dedicado a la convivencia con concursos de parchís, dibujo y el tradicional concurso gastronómico con degustación de platos caseros y postres. La programación continuará por la tarde con una carrera de cintas en moto, actividades infantiles con pintacaras y globoflexia y las actuaciones de Baila con Desi, el Trío Andalucía y el grupo Musikeando. La noche concluirá con el clásico concurso de explotar el globo por parejas y la actuación del DJ Paco Luque.

Las fiestas finalizarán el domingo 26 con una gran paella popular, amenizada por DJ Ignacio y acompañada de una degustación de sandía para los asistentes. La tradicional Fiesta de la Espuma pondrá el broche final a un intenso fin de semana festivo, junto con la entrega de trofeos y el acto oficial de clausura.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición de la Feria de El Peñón, una cita muy esperada que vuelve a reunir tradición, convivencia y diversión en una de las barriadas históricas del municipio.