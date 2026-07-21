El alcalde ha inaugurado ambas actuaciones, que han consistido en la terminación del alumbrado en la Cuesta del Palmar con la instalación 16 farolas y en la reforma de la sala principal de la sede con nuevo suelo, pintura y aire acondicionado

La barriada de La Alquería ha estrenado este lunes las mejoras realizadas por el Área de Servicios Operativos tanto en una de sus sedes vecinales, situada frente a la ermita de Santa Ana como en la iluminación de la Cuesta del Palmar desde el Camino del Llano del Acebuchal.

El alcalde, Joaquín Villanova; y el concejal de Servicios Operativos, Rodrigo Jiménez, acompañado de ediles de la Corporación Municipal, han inaugurado las mejoras que se han realizado en este histórico edificio, uno de los primeros centros sociales construidos en la localidad, y que ha sido objeto de una remodelación para su modernización y la optimización de los recursos con los que cuenta. Así, se ha renovado por completo una sala destinada a la práctica del deporte como el yoga y el pilates con un nuevo suelo de parquet vinílico, la pintura de la misma y la mejora del sistema de aire acondicionado. Próximamente se instalará un gran espejo en la sala para favorecer la práctica de estas disciplinas.

Por otra parte, se han instalado en el camino Cuesta del Palmar desde el Llano del Acebuchal 16 nuevas farolas con báculos de siete metros y columnas de ocho metros de altura en función del cableado aéreo que se ha tenido que salvar en la zona a la hora de la instalación de este equipamiento. Las luces son de tecnología led aportando una gran claridad a la zona, facilitando a su vez la mejora del tránsito de vehículos y peatones con una mayor seguridad. El tramo mejorado suma unos 600 metros lineales y era el único del camino que aún no contaba con alumbrado público.

Numerosos vecinos y vecinas han acudido a la cita encabezados por el presidente de la Asociación de Vecinos de La Alquería, Cristian Palma, así como otros miembros de la junta directiva de la misma.

El alcalde ha destacado que desde el Ayuntamiento siempre se atienden las mejoras que reclaman los vecinos del municipio y ha recordado que La Alquería cuenta con una importante inversión en el arreglo y asfaltado de caminos y sistemas de alumbrado, a la vez que ha anunciado el proyecto ya en mente de contar con unos 10.000 metros cuadrados de nuevo suelo público con una ampliación del colegio de Santa Ana y la creación de una calle a espaldas del mismo y de la ermita con numerosas plazas de aparcamiento.