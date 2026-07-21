El Punto Limpio de Alhaurín de la Torre adaptará su horario de atención al público durante el mes de agosto y permanecerá abierto únicamente en horario de mañana, según ha informado el Ayuntamiento.

De esta forma, las instalaciones prestarán servicio de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas, permaneciendo cerradas en horario de tarde durante todo el mes.

Desde el Consistorio recuerdan la importancia de hacer uso de este servicio para depositar correctamente los residuos que no pueden tirarse a los contenedores convencionales, contribuyendo así a mantener un municipio más limpio, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de los vecinos y anima a seguir utilizando el Punto Limpio de forma responsable para favorecer el reciclaje y la correcta gestión de los residuos.