Misión, el programa andaluz de emprendimiento digital, celebrará este evento el próximo 20 de mayo de 10:00 a 14:00 horas, al que pueden acudir todos los públicos

Con motivo de la Semana de la Administración Abierta -una iniciativa promovida por la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para acercar las instituciones públicas a la ciudadanía mediante actividades participativas-, Misión, el programa andaluz de emprendimiento digital, celebrará una jornada de puertas abiertas en el centro Misión Smart Mobility de Alhaurín de la Torre.

La cita tendrá lugar el próximo 20 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Edificio Inteligente de El Peñón, ubicado en la avenida Gran Canaria, s/n. La jornada está dirigida a toda la ciudadanía, startups, profesionales, estudiantes y personas interesadas en conocer de cerca el ecosistema de innovación y emprendimiento vinculado a la movilidad inteligente.

El objetivo de esta iniciativa es abrir el centro al entorno social y emprendedor para mostrar la actividad que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como generar conexiones entre talento, tecnología y territorio.

Misión Smart Mobility trabaja para crear las condiciones necesarias que permitan a la comunidad emprendedora desarrollar soluciones digitales aplicadas a los retos actuales de la movilidad urbana y el transporte de personas. Su actividad contribuye al impulso de ciudades más seguras, eficientes y sostenibles, integrando tecnologías como IoT (Internet de las Cosas), radiofrecuencia y plataformas digitales avanzadas.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán conocer los espacios y proyectos en marcha, conversar con los equipos impulsores, descubrir oportunidades para participar o lanzar iniciativas propias desde Málaga y conectar con otras personas comprometidas con la transformación y el desarrollo de su territorio.

Misión es un proyecto de emprendimiento digital impulsado por la Agencia Digital de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. El programa se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, El Ejido y Jaén, así como con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y se enmarca en la I Estrategia Andaluza de Emprendimiento Digital y Transformación Digital de la PYME 2030.

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