(Mariano Cabrero Bárcena) Por El fallecimiento de tres pasajeros y el contagio a otros en el crucero ‘MV Hondius’ por un virus de origen zoonótico, el hantavirus andino, que sí se puede contagiar de humano a humano en contra de lo que se comunicó al principio, nos ha puesto en alerta.

Verdaderamente no podemos caer en el alarmismo, pero siempre la experiencia indica que los virus pueden ser impredecibles y las afirmaciones de los políticos poco o nada fiables, por lo que esperamos que de verdad se contenga y no derive en una nueva crisis sanitaria.

Haciendo historia, ya sabemos que han transcurrido más de seis años desde la declaración del estado de alarma y el confinamiento de toda la población. El 14 de marzo de 2020, tras más de tres meses de noticias inquietantes, demasiado tarde para la opinión, los españoles nos vimos obligados a encerrarnos en nuestros domicilios(casas)-o donde quiera que nos hubiera atrapado en aquellas fechas-pata evitar la expansión de una enfermedad que se la bautizó con el nombre de ‘COVID 19’.

La rapidez de propagación y su letalidad hicieron que variara la consideración de epidemia a pandemia en cuestión de …pocas semanas.

Venimos en conocimiento que, los primeros casos de la enfermedad se pusieron en conocimiento por parte de las autoridades chinas el 31 de diciembre de 2019, en alusión a un mercado de animales vivos em la provincia de Wuhan (China), como foco original de la infección. Manifiestan algunas indagaciones que el primer paciente, un hombre de 55 años, fue detectado el 17 de noviembre de 2019 en la provincia de Hubei. Sin embargo, pesquisas posteriores confirmaron que el origen de la pandemia procedía de Wuhan. No obstante, se desconoce cómo se produjo la primera transmisión de animal a humano.

Un mes después, el 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional. Al día siguiente se confirmó el primer caso de ‘coronavirus’ de España: un turista alemán de la isla de La Gomera (España).

La cifran exactas de esta pandemia jamás se podrán saber a ciencia cierta, pero -en España- a 30 de junio de 2023 se dio por finalizada la pandemia, y se dieron cifras de muertes que alcanzaron las 121.760 personas. Todos esperamos que el ‘hantavirus’ sea mucho más benigno…

La Coruña, 1 de mayo de 2026

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor