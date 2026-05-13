El CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre ganador en la categoría de 4º a 6º de primaria y 2º puesto en la categoría de 1º a 3º de primaria

Más de 1.200 obras presentadas de toda la provincia malagueña, con el CEIP Acapulco de Fuengirola como centro con mayor participación con 183 dibujos

Grupo Paco Pepe ya tiene los ganadores para el XI Concurso Escolar de Dibujo ‘Diviértete en Bus’ 2026. Una cita que cumple más de una década y que ha obtenido un amplio respaldo de los centros educativos y alumnos con más de 1.200 obras presentadas. El CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre, ganado, en la categoría de 4º a 6º de primaria y 2º puesto en la categoría de 1º a 3º de primaria

De nuevo la Seguridad Vial ha sido el eje de este concurso de dibujo escolar. “Para el Grupo Paco Pepe consideramos fundamental el potenciar la educación vial entre los más jóvenes. Nuestro concurso se ha convertido en un clásico en los centros escolares de la provincia y es un momento en el que muchos los profesores aprovechan esta actividad para realizar ejercicios, concienciar y charlar sobre el tema con los alumnos”, comenta la directora comercial del Grupo Paco Pepe, Milagros Jiménez.

El premio colectivo ha recaído en el CEIP Acapulco de Fuengirola, por ser el colegio con mayor participación de dibujos, con 183 obras y ha obtenido el premio para poder realizar el traslado a algunas de sus actividades fuera de su centro.

En la categoría de 1º a 3º de primaria, destacar el primer premio del CEIP La Paz de Torremolinos y el 2º premio ha sido para el CEIP Algazara, de Alhaurín de la Torre, mientras que el 3º premio ha recaído en el CEIP Albaida, también de Torremolinos.

En la categoría de 4º a 6º de primaria, el primer puesto ha sido para el CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre, el 2º para CEIP Los Campanales en Las Lagunas de Mijas y el 3º para el CEIP Benyamina de Torremolinos.

En la XI edición del Concurso “Diviértete en Bus” se han alcanzado más de 1.200 obras presentadas, entre todos los alumnos de Primaria, con más de un centenar de centros educativos de la provincia.

«Sin duda este concurso tiene un aliado fundamental para que se pueda realizar de forma adecuada, los profesores y profesoras, por lo que queremos agradecer el esfuerzo que realizan cada edición para animar a los alumnos a que participen, y además para que destaquen el valor y la importancia de la seguridad vial como elemento fundamental para ir formando a los conductores del futuro”, señala Milagros Jiménez.

Las últimas cifras en cuanto a accidentes en las carreteras, publicadas por DGT y otras entidades, indican que por desgracia el número de víctimas va en aumento y estos datos suponen un retroceso con respecto a los últimos años. Con estas iniciativas, se pretende que la Seguridad Vial esté presente en las aulas.

“La educación vial y el conocer las normas de tráfico son muy importantes para todos, y especialmente en los más jóvenes. Fomentar buenas prácticas en la conducción y trasladar de forma clara y directa las normas de circulación, son elementos que contribuirán a crear conciencia sobre una adecuada y respetuosa conducción para el mañana”, asegura la directora comercial del Grupo Paco Pepe.

Autobuses Paco Pepe

Autobuses Paco Pepe es una empresa del Grupo Paco Pepe, con más de 55 años de experiencia en el sector. Con un radio de influencia en todo el panorama nacional, y siendo servicio exclusivo de transporte en eventos y acontecimientos de gran calado, esta empresa malagueña se consolida en el ámbito de la movilidad como una firma innovadora, siempre atenta a las nuevas necesidades y donde la seguridad de los viajeros sigue siendo primordial en su día a día.