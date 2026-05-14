El tradicional itinerario procesional cierra las fiestas de la barriada con gran brillantez

La misa y procesión de la Virgen de Fátima ha puesto este miércoles el broche final a las fiestas de la barriada El Romeral, que comenzaron el pasado viernes y se prolongaron hasta hoy 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima. La patrona de la barriada ha estado arropada por numerosos fieles, devotos y vecinos de El Romeral, que volvieron a volcarse un año más con su imagen.

Antes de la salida del cortejo se ha celebrado la Santa Misa en la capilla escuela oficiada por el párroco Manolo Córdoba y, posteriormente, ha dado comienzo la procesión, en la que ha participado la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, encargada de acompañar musicalmente al trono durante el recorrido.

En el desfile han estado presentes el alcalde, Joaquín Villanova; el edil de Fiestas y Turismo, Andrés García; otros miembros de la Corporación Municipal; y el presidente de la A. VV. Miramar de El Romeral, Blas Cerezo. Cinco niños y niñas que han recibido este año su Primera Comunión también han participado en la procesión como es habitual en esta barriada.

Tras un brillante recorrido por las calles de la barriada, la Virgen ha regresado a su capilla, donde permanecerá hasta una nueva procesión el próximo año.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado la gran devoción que los vecinos profesan a la Virgen de Fátima y ha pedido «salud y bienestar para todos los vecinos».

Por su parte, Blas Cerezo ha agradecido a los vecinos su implicación en el desarrollo de las fiestas, así como el trabajo de todas las personas que han hecho posible la celebración, y ha subrayado el esplendor vivido un año más durante la procesión de la patrona de la barriada.