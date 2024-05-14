La patrona ha estado arropada por numerosos fieles y devotos, así como por las primeras autoridades municipales

La misa y procesión de la Virgen de Fátima han puesto este lunes el punto final a las fiestas de El Romeral, que comenzaron el pasado viernes y se han prolongado hasta este lunes, 13 de mayo, festividad de la sagrada titular.

La patrona de la barriada ha estado arropada por numerosos fieles y devotos, así como por los vecinos del histórico núcleo, que se han volcado un año más con la imagen.

Antes de partir el cortejo, se ha celebrado la santa misa en la capilla escuela y, posteriormente, se ha iniciado la procesión ,en la que ha participado la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre poniendo los sones musicales tras el trono. Como marca la tradición, los niños y niñas del barrio que han hecho la Comunión tienen protagonismo en este recorrido.

En el desfile no ha faltado el alcalde, Joaquín Villanova, el edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, otros componentes de la Corporación Municipal, y el presidente de la A.VV. Miramar El Romeral, Blas Cerezo.

Después de un brillante recorrido por las calles de la barriada, la Virgen ha regresado a su capilla aguardando una nueva procesión el próximo año.

El alcalde ha destacado la devoción a la Virgen de Fátima a la que ha pedido mucha salud y el mayor bienestar para todos.

Por su parte Blas Cerezo ha agradecido a todos sus vecinos por el desarrollo de las fiestas, a todos aquellos que han trabajado para hacerlo posible y destacó la brillantez de la procesión de la patrona de la barriada un año más.

