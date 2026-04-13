El patrón de Viñagrande recorrerá las calles de la barriada desde El Alamillo tras la misa programada para las 17 horas. El día anterior la ermita permanecerá abierta para la ofrenda floral de cinco a ocho de la tarde

La barriada de Viñagrande se prepara para vivir un fin de semana lleno de tradición y convivencia. La Asociación de Vecinos Viñagrande ha anunciado la celebración de sus fiestas en honor a San Francisco de Paula, patrón de la barriada, los próximos 17 y 18 de abril.

Los actos comenzarán el viernes 17 de abril con la tradicional Ofrenda Floral, que se llevará a cabo de 17:00 a 20:00 horas en la Ermita del Alamillo. Los vecinos están invitados a participar llevando claveles blancos y naranjas para rendir homenaje al santo.

El sábado 18 de abril, la festividad continuará con la misa en honor a San Francisco de Paula, que se celebrará a las 17:00 horas en la misma ermita. Al finalizar la ceremonia, se realizará la solemne procesión, un recorrido que permitirá a los asistentes compartir un momento de recogimiento y devoción, manteniendo viva la tradición de la barriada. Como cada año, en el recorrido procesional participará la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre que dirige Alfonso Ortega.

La Asociación de Vecinos de Viñagrande, que preside Jesús Morales, hace un llamamiento a todos los vecinos, vecinas y familias del municipio para que se sumen a estas jornadas festivas, que refuerzan la convivencia y mantienen vivas las tradiciones.