Sus integrantes han sido recibidos por el acalde, Joaquín Villanova, y han recorrido varias dependencias del Ayuntamiento y su archivo municipal en compañía del concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina

El grupo de investigación y coloquio que promueve el Centro de Estudios Locales y Provinciales ‘Julián Sesmero Ruiz’ ha realizado esta mañana una visita institucional al Ayuntamiento, donde han tenido la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los espacios más representativos de la vida municipal y del patrimonio histórico local.

Durante la jornada, los integrantes del grupo recorrieron alcaldía, el salón de alcaldes y el archivo municipal, entre otros espacios. El alcalde, Joaquín Villanova, los ha recibido y guiado en parte del recorrido junto y al concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, quienes han ofrecido explicaciones detalladas sobre la función de cada departamento, su evolución a lo largo del tiempo y los documentos que se conservan.

Especial interés despertó la zona de alcaldía, donde se custodian numerosos objetos que reflejan la memoria colectiva de Alhaurín de la Torre, así como el salón de alcaldes, que alberga retratos y referencias a los distintos regidores que ha habido en el municipio.

El concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, ha valorado positivamente esta iniciativa, destacando la importancia de acercar el patrimonio institucional a colectivos, fomentando así el conocimiento de la historia local.