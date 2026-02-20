«El deporte no solo te da medallas; te da una estructura mental para afrontar cualquier reto en la vida”, destaca el doble campeón del Mundo y trece veces campeón de Europa en una charla ante más de 200 alumnos y alumnas del centro de Alhaurín de la Torre en el marco del programa ‘Mentor 10’ de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que busca acercar el talento y el ejemplo de las grandes figuras del deporte andaluz a los jóvenes en edad escolar

“Soy Ingeniero Aeronáutico. Luego medallista olímpico y campeón del mundo”. Con esta frase el karateca malagueño Damián Quintero, uno de los deportistas malagueños más laureados de la historia, ha querido poner en valor la importancia de la preparación académica y la formación superior ante más de 200 estudiantes de Sexto de Primaria, Primero de ESO y la FP del Colegio El Pinar. Hoy, la clase iba de las aulas al tatami. El protagonista es uno de los andaluces con más palmarés deportivo; y figura internacional en Artes Marciales. Ante un auditorio abarrotado, Quintero destacó valores como la constancia, el esfuerzo, la superación, la persistencia y la capacidad de afrontar retos con mentalidad positiva, elementos que han reforzado su personalidad. Han sido algunas de las claves de una lección magistral protagonizada por una de las figuras de la elite deportiva española. Doble campeón del mundo, plata olímpica en Tokio 2020 y 13 veces campeón de Europa, entre otros logros, el malagueño ha marcado la historia de la disciplina con persistencia y coraje. Ahora es uno de los protagonistas del programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía, que con iniciativas como ésta y protagonistas como la onubense Carolina Martín -también campeona del mundo-, la esquiadora Rocío Delgado o la atleta María Pérez, busca acercar el talento y los valores del deporte a los estudiantes de la región.

“El deporte no solo te da medallas; te da una estructura mental para afrontar cualquier reto en la vida. El esfuerzo no es un castigo, sino el vehículo que te puede lleva a alcanzar cotas más altas y desafíos vitales destacados”, explicó Quintero, quien animó a los jóvenes a perseguir sus sueños con coraje y determinación, pero por encima de todo a formarse concienzudamente, a aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la Educación “y más en un centro con unas instalaciones y un equipo de profesores tan potentes como éste; pues el deporte de alto rendimiento tiene un tiempo de vida muy corto -más de lo qu parece- y aunque te encuentres en lo más alto, debes siempre tener claro que un día se acabara. En ese momento, lo que te permitirá seguir adelante es la formación que hayas adquirido, tu preparación; éste es el verdadero éxito”, concretó.

Primero Ingeniero

En un tono cercano, amable y desenfadado y ante la presencia de la directora de la institución académica alhaurina María José Salom y el Delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Carlos García, Quintero se definió como “Ingeniero Aeronáutico y Máster en Gestión Deportiva” antes que como doble campeón del mundo de kárate. “Compaginar la exigencia de una carrera como Ingeniería Aeronáutica con el deporte de elite es muy complejo. Debes tener una gran fortaleza mental, las ideas muy claras y ser muy constante. Incluso siendo uno de los mejores deportistas en kárate, tuve claro que la prioridad debían de ser los estudios, porque el deporte de alto rendimiento se termina y luego la vida sigue”, continuó explicando ante el auditorio, para añadir que “ todos hablan de los futbolistas que están en la cima, pero son muy pocos los que se encuentran en ese pequeño grupo”.

Exhibición y «Maestría» en directo

Tras el bloque teórico, los alumnos pudieron disfrutar de una exhibición en la que el mentor mostró la precisión y potencia de sus movimientos. La actividad concluyó con una ronda de preguntas. Finalmente y antes de dar paso a la exhibición sobre el tatami, una dinámica que compartió con un grupo de alumnos y alumnas de la Escuela de Artes Marciales de El Pinar, alabó los valores del deporte en general, pero especialmente del karate, en particular; una especialidad “que ha forjado por completo mi personalidad y mi manera de entender la vida. Desde el respeto, la disciplina, la educación, la fortaleza. Yo lo primero que he hecho siempre, en cuanto he entrado a un tatami es saludar, al juez, y a mi oponente; y a partir de ahí, es cuando se compite; pero sin este primer paso; ya has perdido”.

Finalmente, Damián Quintero respondió a las múltiples cuestiones que le plantearon los estudiantes y que se centraron en su trabajo como deportista, su condición de medallista olímpico o la disciplina que es necesaria para llegar hasta su posición. Entre otras cuestiones confesó que para él, la parte más complicada de toda su carrera deportiva era tener que alejarse de su familia por largas temporadas.

El programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía cuenta con un elenco de «mentores» de primer nivel, incluyendo figuras como la regatista Blanca Manchón, los piragüistas olímpicos Pablo Martínez y Cayetano García de la Borbolla, entre otros referentes que cubren disciplinas desde el bádminton hasta el fútbol freestyle. En el último año, el programa alcanzó a más de 32.900 participantes a través de 64 actividades distribuidas por las ocho provincias andaluzas.