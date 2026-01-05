El Pabellón El Limón acoge la entrega de trofeos de la tercera edición de esta competición, en la que, además de los resultados deportivos, se han premiado el respeto, la convivencia y el juego limpio. Han participado ocho clubes masculinos y ocho femeninos de categoría infantil

Alhaurín de la Torre ha despedido este lunes la Liga Valores Ibón Navarro, la singular competición impulsada para apostar por el baloncesto formativo como herramienta de educación en valores y crecimiento personal, y que ha reunido a un total de 16 equipos de categoría infantil, ocho masculinos y ocho femeninos.

El torneo, en su tercera edición y que llevaba el nombre del entrenador del Unicaja Baloncesto, quien ha sido la imagen del proyecto, estaba organizado por Qlsport, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, Grupo Hereda y Casual Hoteles, y el respaldo de la Diputación de Málaga y Fundación Unicaja.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, y Anicet Lavodrama, uno de los padrinos de la iniciativa, han hecho entrega de los trofeos, un acto que iba a tener lugar este domingo pero que fue aplazado con motivo de la alerta roja por lluvias. Los ganadores han sido el UPB Gandía en categoría masculina y el Baloncesto Rivas Parque Sureste en categoría femenina, quienes han disputado sus respectivas finales contra el EBG Málaga y el Club Femení Sant Adriá respectivamente.

No obstante, esta liga ha querido ir más allá y premiar no solo los resultados deportivos, sino que los equipos también acumulaban puntos por conductas positivas fuera de la pista y que influían en la clasificación final: respeto al entorno e instalaciones; comportamiento ejemplar con árbitros, rivales y staff; compromiso extradeportivo y actitud durante la convivencia y participación activa en actividades formativas. Este sistema garantizaba valorar no solo el talento, sino también el comportamiento.

En concreto, los equipos participantes en esta fase nacional celebrada en Alhaurín de la Torre procedían de toda España y han sido los siguientes: Rozas Basket, UBJ Jerez, EBG Málaga, Stadium Venecia, Basket Cervantes Ciudad Real y UPB Gandía en categoría masculina; y Málaga Basket, CB Almería, Club Deportivo Moncayo Corazonistas, Club Femení Sant Adriá, Lucentum Alicante y Baloncesto Rivas Parque Sureste en femenina.

Todos los equipos tenían garantizados un mínimo de tres partidos, además de participar en formaciones, dinámicas de valores y actividades de convivencia. El proyecto se caracteriza por incorporar una liga extradeportiva, donde además de los resultados, se premian actitudes como el respeto, la convivencia y el juego limpio. El ganador en el torneo paralelo ha sido el Basket Cervantes Ciudad Real

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha destacado el orgullo de que el municipio haya acogido un torneo que se consolida como una referencia en el baloncesto formativo nacional, apostando por “un deporte que educa y que transforma”.