El jurado reconoce más de cinco décadas de dedicación al humor gráfico del autor alicantino y distingue la viñeta El filtrador, publicada por Napi en el Diari de Tarragona

La entrega de premios será el lunes 22 de junio, a las 11.30 horas, en la Sala 2 de La Térmica. Tras la entrega se celebrará una charla moderada por la periodista Ana Barreales

El certamen de la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y CaixaBank

Viñeta ganadora de la VII edición, obra de Napi (José Manuel Álvarez Crespo) publicada el 14 de mayo de 2025 en el Diari de Tarragona.

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara han concedido los Premios ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas en su séptima edición a Enrique Pérez Penedo, en la categoría Trayectoria Profesional, y a José Manuel Álvarez Crespo (Napi), en la modalidad de Mejor Viñeta Periodística 2025, por su obra El filtrador, publicada el 14 de mayo en el Diari de Tarragona. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio, a las 11.30 horas, en la Sala 2 de La Térmica, con entrada libre hasta completar aforo. El acto concluirá con un coloquio con los premiados, moderado por la periodista Ana Barreales, directiva de la APM.

Los premios, que cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank, distinguen cada año la excelencia de la viñeta periodística y la aportación de sus autores a la interpretación de la realidad desde el humor, la reflexión y el compromiso con la libertad de expresión.

En esta edición se han presentado 60 trabajos procedentes de distintos puntos de España. El jurado ha estado integrado por Sandra Barrionuevo, periodista del Teatro Romano y vocal de la Asociación de la Prensa de Málaga; Juan Alberto Soler, pintor y restaurador del Museo Thyssen, en representación de la Fundación Manuel Alcántara; Óscar Álvarez, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales Andalucía de CaixaBank; Pedro Bosquet, director general de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga; David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto), ganadores de la pasada edición en la categoría Mejor Viñeta; y Pachi Idígoras, ganador de la II edición de los Premios ‘Elgar’ en la categoría Trayectoria Profesional.

Enrique, una vida dedicada a la viñeta

El Premio ‘Elgar’ a la Trayectoria Profesional ha recaído en Enrique Pérez Penedo (Enrique), candidato propuesto por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, en reconocimiento a una carrera de más de cinco décadas dedicada al humor gráfico y al periodismo.

Periodista, dibujante y actual vicepresidente de FECO España (Federation of Cartoonists Organisation), Enrique publica de forma ininterrumpida desde 1972 en el diario Información, una constancia que lo convierte en una de las firmas más longevas y reconocibles de la viñeta periodística española.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosos medios y publicaciones nacionales y provinciales, entre ellos El Batracio Amarillo, Marca y la Hoja del Lunes de Alicante, y ha desarrollado una intensa actividad cultural y divulgativa vinculada al humor gráfico. Además, ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y su trabajo ha sido distinguido, desde 1973, con decenas de premios nacionales e internacionales obtenidos en España, Italia y Japón. Entre ellos figuran varios primeros premios en las Olimpiadas Internacionales del Humor de Valencia, así como reconocimientos recientes como el Premio Libertad de Expresión de la Asociación de la Prensa de Alicante y el Premio Lorenzo Goñi, de Jaén.

El jurado ha destacado especialmente su capacidad para mantener durante más de medio siglo una mirada crítica y comprometida sobre los acontecimientos de cada momento, así como su contribución a consolidar la viñeta periodística como una herramienta de información, opinión y reflexión social.

Napi, una mirada original a la actualidad

En la categoría Mejor Viñeta Periodística 2025, el galardón ha sido para José Manuel Álvarez Crespo (Napi) por El filtrador, una obra que toma como punto de partida la figura tradicional del afilador para construir una metáfora visual sobre uno de los asuntos que centraban el debate público en el momento de su publicación.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la viñeta para enlazar un personaje profundamente arraigado en el imaginario popular con un tema de plena vigencia informativa, logrando una lectura inmediata y eficaz que combina ingenio, creatividad y sentido crítico.

Nacido en San Sebastián en 1953, Napi es uno de los humoristas gráficos de mayor trayectoria en España. Ha colaborado en medios como Diari de Tarragona, La Vanguardia, El Punt, El Jueves o El Economista, además de publicar diversos libros de humor gráfico. Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera destaca la Paleta Agroman de Caricatura, obtenida en 1990.

Con estos premios, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara reafirman su compromiso con la defensa y promoción de la viñeta periodística, un género de opinión que, a través de la síntesis gráfica y el ingenio, continúa ofreciendo una interpretación singular y valiosa de la realidad.