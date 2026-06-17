La organización y el Ayuntamiento han anunciado dos iniciativas y han hecho balance del llamado programa Dana Ocupación, que posibilitó atender a un total de 64 personas ofreciéndoles orientación, formación y acompañamiento personalizado

Cruz Roja y el Ayuntamiento han presentado en rueda de prensa el segundo plan de inserción sociolaboral financiado por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por el Consistorio, una iniciativa que dará continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos meses para mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad del municipio.

El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina; y el el coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, acudieron al acto, durante el que se realizó además un balance del proyecto Dana Ocupación, desarrollado entre el 12 de febrero y el 11 de junio en Alhaurín de la Torre. Este programa ha permitido atender a un total de 64 personas afectadas por la DANA, ofreciéndoles orientación laboral, formación en competencias digitales y acompañamiento personalizado para favorecer su acceso al mercado de trabajo.

Los resultados obtenidos reflejan el impacto positivo de la iniciativa. Un total de 17 participantes fueron derivados a ofertas de empleo y, de ellos, 12 lograron incorporarse al mercado laboral. Además, cuatro personas accedieron a acciones formativas especializadas incluidas en el Plan de Empleo de Cruz Roja, reforzando así sus oportunidades de inserción profesional.

Tras la finalización de Dana Ocupación, la organización inicia este mes de junio los proyectos ‘Activando Emple-habilidad’ y ‘Reto Social Empresarial +’, ambos financiados por el Fondo Social Europeo y cofinanciados por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Estas nuevas iniciativas tienen como objetivo seguir promoviendo la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad mediante itinerarios personalizados, formación adaptada a las demandas actuales del mercado laboral y una estrecha colaboración con el tejido empresarial local.

La concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, destacó durante la presentación la importancia de este tipo de programas para favorecer la igualdad de oportunidades. “Los resultados obtenidos demuestran que la colaboración entre las administraciones públicas y entidades como Cruz Roja es fundamental para ofrecer respuestas eficaces a quienes más lo necesitan. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que mejoren la empleabilidad, fomenten la inclusión social y generen nuevas oportunidades laborales para nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

Por su parte, el coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, agradeció el respaldo institucional recibido y subrayó el compromiso de la entidad con el acompañamiento integral de las personas participantes, facilitando herramientas, formación y recursos que contribuyan a mejorar sus perspectivas de futuro.

Con la puesta en marcha de estos nuevos proyectos, Cruz Roja y el Ayuntamiento reafirman su apuesta por el empleo como una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo personal, fortaleciendo además la colaboración con las empresas locales para favorecer la creación de nuevas oportunidades laborales en el municipio.