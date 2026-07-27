“El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío. El guion estaba escrito para que ganásemos”. Ferran Torres, autor del gol victorioso de España.

(Por Eduardo Madroñal Pedraza) A veces se dicen, con mayor o menor conciencia, las verdades desnudas. Y Ferran las dijo. No había sido algo fortuito. Había una línea, un guion, para ganar en las presentes condiciones; y había una fuerza organizada, que no era sólo el jugador, sino esencialmente el equipo. Y el apoyo de 47 millones de personas de España; y también de millones de gentes de los hermanos países iberoamericanos.

La clave del éxito de Luis de la Fuente se basa en la construcción de un equipo educado en una línea con tres principios fundamentales: tener una idea clara, definiendo con precisión el plan de juego antes de competir; ser fiel a ese modelo, manteniéndolo en la aplicación de la estrategia sin miedo ni dudas; y elegir a los futbolistas adecuados, escogiendo a aquellos solidarios que anteponen el bien común al individual.

También España es líder mundial y no en 2 ocasiones sino durante 34 años consecutivos en donantes de órganos para trasplantes. También se basa en tres pilares: un equipo en casi todos los hospitales, solidaridad ciudadana que incluye el marco legal consecuente, y un acceso universal justo y gratuito garantizado por el Sistema Nacional de Salud.

Toda América para Estados Unidos

“Tras años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental [América] y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región.” Estrategia Nacional de Estados Unidos.

De hecho, considera al resto de América, desde Alaska y Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, como “la región de mayor prioridad estratégica, por encima incluso del Indo-Pacífico en ciertos aspectos”. En este hemisferio -que va desde Alaska y Groenlandia hasta la Tierra del Fuego- busca el control de puertos, infraestructuras críticas, minas de minerales raros, redes energéticas y tecnológicas con la presencia de sus fuerzas militares.

Y consecuencia de la nueva “Doctrina Monroe” para Iberoamérica son el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, la asfixia energética y la intervención pendiente en Cuba, las amenazas repetidas contra México, y las injerencias en las elecciones en Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Honduras y un etcétera ampliado cada día.

Pero la única superpotencia realmente existente ejerce su hegemonía mediante el siniestro y continuo juego sucio en lo diplomático y político, en lo económico y esencialmente en lo militar, con “el ejército más poderoso y competente del mundo”, apostando así por detener su ocaso imperial.

“Es un monstruo grande y pisa fuerte” (León Gieco, músico argentino)

Recientemente Estados Unidos anunció que construirá una nueva base naval y militar en Hispanoamérica, ubicada en el puerto del Callao (Perú), con una inversión que superará los 1.500 millones de dólares destinados a modernizar la infraestructura portuaria, incorporando tecnología avanzada, para fortalecer la presencia militar yanqui.

El constante goteo de intervenciones militares yanquis aparece disfrazado del llamado Escudo de las Américas, una nueva coalición militar lanzada por la Casa Blanca bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Se han sumado 12 gobiernos hispanoamericanos sumisos a la superpotencia estadounidense.

Maldito idioma o resistencia hispana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo, durante su intervención en la primera “Cumbre del Escudo de las Américas”, que no tiene intención de aprender español: «No voy a aprender su maldito idioma», dijo entre risas, coreadas por una docena de mandatarios hispanoamericanos.

Pero al mismo tiempo, Iberoamérica bulle de fuerzas de lucha y resistencia, incluso en los países obedientes a Washington. En Bolivia, la fuerza del movimiento obrero y campesino ha puesto contra las cuerdas a Rodrigo Paz, en Chile con fuertes protestas contra las políticas ultrarreaccionarias de Kast, y en Argentina la lucha popular no da tregua a Milei y sus motosierras.

Por un emergente polo mundial hispano

Seríamos la 4ª potencia mundial, incluyendo Portugal y Brasil, sólo por detrás de EEUU, China y la Unión Europea, y por delante de Japón y Alemania. Tendríamos las bases materiales fundamentales para ser uno de los grandes actores globales. Tenemos territorio -que se extiende a ambos lados del Atlántico, y abarca todo el continente americano, excepto EEUU y Canadá-, tenemos una lengua global, y tenemos el poder de atracción de la cultura hispana.

La enjundia del proyecto -el mundo hispano como un polo emergente en el planeta, impulsado por sus pueblos y fuerzas progresistas, en el turbulento periodo histórico que vivimos- necesita la construcción de la más sólida unidad para desarrollar su fuerza revolucionaria.

Eduardo Madroñal Pedraza