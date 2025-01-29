La iniciativa, a cargo de profesionales sanitarios, ha sido organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Jubilados y Pensionistas ‘San Juan’. Los asistentes han aprendido a usar el desfibrilador y también técnicas de reanimación para situaciones de emergencia

Alhaurín de la Torre continúa destacándose por su compromiso con la formación en seguridad y primeros auxilios mediante la organización de cursos de Soporte Vital Básico (SVB) y uso del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA). En esta ocasión, el Centro del Mayor ‘San Sebastián’ ha sido el escenario de una exitosa sesión formativa, que ha contado con una gran acogida entre los asistentes, principalmente usuarios de este centro que gestiona la Concejalía que dirige Miguel Pacheco.

Este curso ha sido impartido por Francisco Portillo y otros voluntarios y profesionales sanitarios especializados y ha contado con la colaboración de la Asociación San Juan. Durante la jornada, los participantes han aprendido técnicas esenciales para actuar eficazmente en situaciones de emergencia como paradas cardíacas, atragantamientos o desvanecimientos. Además, se han impartido nociones sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP), el uso del desfibrilador y los protocolos de actuación ante diferentes emergencias médicas.

La iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la formación ciudadana en primeros auxilios, dotando a los asistentes de herramientas fundamentales para salvar vidas en momentos críticos. La gran acogida de esta actividad demuestra el creciente interés de la población por formarse en materia de seguridad y salud.

Desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y las entidades organizadoras se seguirá promoviendo este tipo de formaciones, con el objetivo de ampliar el número de ciudadanos capacitados para responder ante emergencias sanitarias.