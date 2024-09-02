El ciclo cultural del Portón del Teatro en Alhaurín de la Torre culminó con gran éxito este domingo en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón. La décimo octava edición del evento, que se ha consolidado como un referente cultural en la región, presentó todas sus obras a través de la compañía local Blacksheep Producciones, que ha sido la protagonista indiscutible en las últimas ediciones.

El espectáculo de clausura, Hércules, un musical de leyenda, basado en la mitología griega, narra la historia del semidiós Hércules, hijo de Zeus y Hera, quien es arrastrado al mundo mortal por los secuaces del celoso Hades. A lo largo de la trama, Hércules debe enfrentar diversas pruebas para demostrar su valía como héroe, guiado por su entrenadora de confianza. La obra explora la verdadera esencia del heroísmo, desafiando la percepción tradicional del poder y el valor.

Andrés García, concejal de Conciertos, Festivales y Actividades en El Portón, estuvo presente en la última representación, destacando la diversidad y calidad de las obras presentadas este año. Según García, esta edición ha superado las expectativas tanto en asistencia como en la variedad de la programación, consolidando al Portón del Teatro como un evento cultural de primer nivel.

La XVIII edición del Portón del Teatro cierra así con un balance altamente positivo, dejando al público con la expectativa de lo que traerá la próxima edición.