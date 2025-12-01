El IES Gerald Brenan continúa reforzando su apuesta por la innovación educativa y la formación continua del profesorado. En el marco del “Tercer Proyecto Erasmus” del centro (convenio 2024-1-ES01-KA122-VET-000232697), cofinanciado por la Unión Europea, los docentes Juan José Haro y Francisco Javier Márquez, junto a profesorado de distintos centros andaluces, viajaron a Praga (República Checa) del 10 al 15 de noviembre para participar en una actividad de “job shadowing”.

El “job shadowing” consiste en observar el trabajo cotidiano de profesionales de otros centros para conocer sus métodos y organización. En Erasmus+, esta actividad se desarrolla en instituciones educativas europeas, permitiendo analizar de cerca distintos modelos de gestión y enseñanza.

La estancia comenzó con una sesión en la Universidad de Economía de Praga sobre diferencias culturales, clave para contextualizar las visitas posteriores. Entre los centros visitados destacaron la Escuela HOLECKOVA, especializada en la atención a alumnado con necesidades educativas especiales, y el centro de estudios latinoamericanos LAC de la Anglo American University, donde se fomentó el intercambio educativo y la cooperación internacional.

El grupo también acudió a SLOVGYM, un centro privado de educación secundaria, donde pudieron observar clases, metodologías de enseñanza y dinámicas de trabajo. Esta experiencia permitió comparar modelos educativos y recoger buenas prácticas transferibles al IES Gerald Brenan, favoreciendo la innovación pedagógica y la comprensión intercultural del alumnado.

El programa incluyó, además, visitas a empresas de referencia como ADP y el Hotel Occidental Praha, donde los participantes conocieron estrategias de gestión de recursos humanos, atención al cliente y modelos de trabajo eficientes. Asimismo, tuvieron ocasión de recorrer la ciudad, visitar barrios históricos como Malá Strana y conocer su gastronomía, todo ello facilitado por el excelente sistema de transporte público de Praga.

Al finalizar la estancia, los docentes coincidieron en que la experiencia les ha permitido adquirir nuevos conocimientos, ampliar su visión profesional y desarrollar competencias interculturales. Cinco días de aprendizaje, intercambio y enriquecimiento cultural que convirtieron el “job shadowing” en Praga en una experiencia inolvidable.

Con esta actividad, el Tercer Proyecto Erasmus llega prácticamente a su fin, consolidándose como una experiencia muy positiva que ha fortalecido la dimensión internacional del centro y la calidad de la formación profesional. La implicación de alumnado, profesorado y socios europeos ha generado aprendizajes significativos y un impacto real en la comunidad educativa.

Arranca el Cuarto Proyecto

De forma paralela, ha comenzado el “Cuarto Proyecto Erasmus” del centro (convenio 2025-1-ES01-KA121-VET-000000335125). Este nuevo programa ofrecerá, entre otras acciones, ocho plazas de movilidad para alumnado de Formación Profesional de grado medio y básico. El IES Gerald Brenan se encuentra actualmente en pleno proceso de selección de los participantes.

