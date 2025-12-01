El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre iniciará mañana el reparto de invitaciones para la actividad infantil ‘Narrativas de Navidad’, una propuesta cultural que contará con la participación de Laura Montilla y que promete convertirse en una de las citas más entrañables del calendario navideño.

La sesión tendrá lugar el 13 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre. La entrada es gratuita, aunque será imprescindible recoger previamente la invitación en el propio centro cultural a partir del 2 de diciembre.

Las plazas son muy limitadas, por lo que se recomienda acudir cuanto antes para no quedarse sin sitio.