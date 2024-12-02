Los trabajos han servido para renovar todas las piezas de la estructura acristalada de pavés con la finalidad de reforzar la seguridad y embellecer la fachada principal del edificio. Continúan las actuaciones para habilitar nuevas salas y duplicar la superficie de ‘fitness’

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado las obras de seguridad y mejora de uno de los elementos más emblemáticos del Pabellón Polideportivo El Limón: la torre exterior situada en la parte noroeste del edificio. Las áreas de Deportes y de Servicios Operativos se han encargado de estos trabajos.

Han consistido en la renovación de toda la estructura acristalada de la parte superior de la torre, donde se han reemplazado los bloques de pavés para prevenir caídas y desprendimientos. La medida se ha tomado debido al deterioro que presentaban algunos de estos elementos como consecuencia del paso del tiempo y la humedad. Cabe recordar que estas instalaciones tienen cerca de 25 años de antigüedad.

Para garantizar la firmeza y estabilidad de la estructura acristalada, se han sustituido las antiguas varillas de hierro por otras de acero inoxidable y se han aplicado productos especiales antihumedad y juntas de dilatación cada tres hileras de bloques. Además, se ha llevado a cabo un tratamiento específico para embellecer esta parte de la torre, la más visible de todo el complejo.

Paralelamente, continúan las obras para duplicar la superficie destinada a zona ‘fitness’, gimnasio o sala de musculación, una actividad muy demandada para la que existe incluso lista de espera de usuarios. Desde el Área de Deportes que dirige Sergio Cortés agradecen la paciencia y colaboración de los usuarios por las molestias por el desarrollo de estas actuaciones.