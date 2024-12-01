Cientos de personas han disfrutado en el Parque Municipal de la celebración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores, que se ha desarrollado en un excepcional ambiente y donde no han faltado las migas y las actuaciones musicales

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, han festejado este sábado, 30 de noviembre, su VII Navidad Morá, el evento navideño pionero de las hermandades y cofradías alhaurinas, con el que celebran estas fiestas con centenares de hermanos, vecinos y amigos con un excelente ambiente.

El evento ha tenido lugar en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista, ocupando toda la zona bajo las carpas allí instaladas en la que no ha faltado mucha música y diversión para todos los públicos. Los más pequeños han contado con los talleres y animación llevados a cabo por los Corresponsales Juveniles, que han ofrecido maquillaje y pintura para ellos relacionados con la Navidad.

Por otro lado, la Pastoral San Juan y coros como el del Rocío de Torremolinos y el de la propia hermandad, Alma Morá, que dirige el joven Dani Torres, han puesto los sones más tradicionales con los villancicos populares y las nuevas letrillas que aluden a los Moraos. Asimismo, se han degustado migas elaboradas por las hermanas morás y el servicio de barra y comida ha funcionado a la perfección.

La fiesta se prolonga durante todo el día con grupos flamencos que llevan a cabo las típicas zambombas que cada vez tienen mayor aceptación en el municipio.

El alcalde, Joaquín Villanova; el Hermano Mayor de los Moraos, José Antonio Bernal; y otros concejales de la Corporación Municipal, han acudido al Parque Municipal a disfrutar del ambiente y departir con los asistentes, además de pasar un rato muy agradable.

El alcalde ha felicitado a los Moraos por este año tan especial que han vivido con el Jueves Santo pudiendo realizar su procesión sin sobresaltos meteorológicos y un brillante 75 Aniversario del Nazareno en el mes de septiembre.

José Antonio Bernal ha deseado unas felices fiestas a todos los hermanos y ha deseado que la Cuaresma y Semana Santa de 2025 sea todo un éxito gracias a la colaboración de los moraos y los fieles devotos del Nazareno y la Virgen de los Dolores.