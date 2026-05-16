El alumnado extranjero del aula de atal de los institutos Galileo de Alhaurín de la Torre y del Juan Ramón Jiménez de Málaga han elaborado con mucho cariño y dedicación unos proyectos de trabajo que les han encantado hacerlos porque han tratado sobre lo que más les gusta hacer en la vida.

Han usado materiales ceras , lápices de colores, témperas , rotuladores , cartulinas, pegamento, fixo y mucha imaginación y creatividad para desarrollar sus tareas.

Estudiantes de Ucrania, Marruecos, Irán , Alemania, Italia, Mali, Filipinas, y Dinamarca han hecho sus trabajos pensando única y exclusivamente en sus propios gustos y preferencias en sus vidas y lo han disfrutado mucho aparte de aprender palabras y frases nuevas en el idioma castellano y traducirlas a sus lenguas maternas.

Aprender un idioma es más bonito y sencillo si se hace con motivación y que mejor motivación que trabajar en clase sobre lo que te gusta hacer.

Algunos lo han hecho de deportes otros de música, otros de comidas , otros de internet etc etc …

Lo que les ha permitido conocerse aún mejor así mismos y expresarlo con dibujos y palabras y frases en español y en sus lenguas maternas.

Desde luego esperamos poder seguir realizando actividades tan emocionalmente y pedagógicamente positivas para nuestro alumnado durante muchos cursos más.

Jesús Miguel Relinque Mota , Profesor de Atal e interculturalidad de los IES Galileo de Alhaurín de la Torre y del IES Juan Ramón Jiménez Málaga.