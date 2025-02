La colección de miniaturas es propiedad de Pepi Somodevilla, quien la pasada Navidad llevó al Centro Cultural una muestra de Playmobil. Presenta 14 creaciones originales y únicas, con arquitecturas que van desde un palacio del siglo XVIII hasta una casa cuartel de la Guardia Civil

Ayer fue inaugurada en el vestíbulo del Centro Municipal del Mayor San Sebastián de Alhaurín de la Torre una singular exposición de casas de muñecas, obra de Pepi Somodevilla. La colección de miniaturas, confeccionadas en su totalidad por ella misma, suma un total de 14 creaciones, con arquitecturas variadas que van desde un palacio de fantasía ambientado en el siglo XVIII hasta una casa cuartel de la Guardia Civil, pasando por una típica villa andaluza o una vivienda colonial inspirada en el estilo del sur de los Estados Unidos de América, e incluso una decrépita mansión habitada por siniestros personajes de Halloween.

La muestra se puede visitar hasta el próximo 14 de marzo, en horario de apertura del centro, es decir, de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los viernes, solo de mañana.

Esta colección privada presenta creaciones originales y únicas y abarca diversas épocas, en un recorrido visual único que permite apreciar la evolución y el encanto de estas miniaturas que evocan creatividad, nostalgia y delicadeza, según su propia autora. “Casa casa narra una historia e invita a prestar atención al detalle”, comentó Miguel Pacheco, concejal del Mayor, durante la presentación.

Pepi Somidevilla demuestra un dominio magistral en la creación y confección de cada estructura de este mundo en miniatura, al que lleva dedicada los últimos 12 años “como afición, aprovechando mi tiempo libre, en una actividad que me relaja mucho, al tiempo que me apasiona y me llena”, confesó.

La asombrosa muestra de casas de muñecas, dispuesta en una plataforma rectangular para facilitar la visita, constituye una colección única en su género, nunca antes vista en Alhaurín de la Torre. “Cualquier persona que la visite va a disfrutarla mucho porque se le abre una ventanita a un mundo de fantasía”, subrayó la autora, que demuestra tener unas manos artesanas y realizar un trabajo con mucho mimo y precisión”, añadió Pacheco.

Pepi es propietaria de varias colecciones, una de ellas, la de muñecos Playmobil que tanto éxito tuvo esta pasada Navidad en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural, Vicente Aleixandre. La comisaria de la muestra es Sumaya Chahir, colaboradora de Torrevisión y del Área de Cultura, quien fue la que convenció a Somodevilla para instalarla. El Centro Municipal del Mayor puso todas las facilidades, al contar además con un espacio diáfano muy adecuado al formato.

Según la artista, la confección y el diseño de las piezas arranca desde el inicio, con la maqueta de madera, que luego va cortando, montando y ensamblando de acuerdo a los modelos previos que investiga, mientras que su equipamiento interior y decoración responde a lo que su imaginación y su intuición le van dictando, aunque siempre fiel a la documentación que recopila. Pepi confía en que su muestra “guste tanto a mayores como a niños” y afirma que pretende “abrir una ventanita a la imaginación” de todos los visitantes.

El concejal puso el acento en la casa de Halloween, que está llena de sorpresas y hasta mecanismos y juegos de luces, aunque también le gustó mucho la vivienda de los siete enanitos.