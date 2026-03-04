El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoge hasta el 26 de marzo esta muestra colectiva a cargo de la asociación Pincel y Barro y que reúne algo más de una treintena de obras de diferentes artistas

En la tarde de este miércoles 4 de marzo, y con motivo de la Semana del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo día 8, se ha inaugurado la exposición ‘La mujer ayer y hoy’, organizada por la Asociación Pincel y Barro en colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La muestra reúne en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ más de una treintena de obras realizadas por 14 artistas y gira íntegramente en torno a la figura de la mujer, ofreciendo una mirada artística y social sobre su papel en el pasado y en la actualidad. Este evento constituye el primer acto del programa conmemorativo del 8 de marzo en el municipio.

El acto inaugural ha contado con la presencia e intervención del primer teniente de alcalde, Manuel López, y de la concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, quien ha señalado que las mujeres actuales han tenido la oportunidad de desarrollar su faceta artística en libertad, recordando que en épocas anteriores “muchas mujeres no podían pintar o debían hacerlo en el anonimato”.

Asimismo, ha agradecido a la Asociación Pincel y Barro la organización de una exposición dedicada a la mujer y ha subrayado que “la igualdad la hacemos todos, hombres y mujeres”.

A continuación, ha tomado la palabra el presidente de la entidad organizadora, Francisco García, quien ha destacado la presencia de representantes y presidentas de distintas asociaciones de mujeres asistentes al acto, así como el compromiso de la asociación por consolidarse como un referente cultural en Alhaurín de la Torre mediante exposiciones, talleres y concursos de dibujo.

Durante su intervención, ha puesto en valor el arte como herramienta de reflexión y visibilización del papel de la mujer en la sociedad.

El turno de intervenciones ha finalizado con el teniente de alcalde, Manuel López, quien ha resaltado la importancia de la colaboración entre la Asociación Pincel y Barro y las asociaciones de mujeres, señalando la necesidad de trabajar de forma conjunta para que las actividades que se organizan tengan una mayor repercusión, y ha querido recalcar igualmente el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual.

Durante el acto, los asistentes han podido disfrutar de la actuación musical de la violinista Atenea, nombre artístico de Pilar Campos, que ha acompañado con su interpretación este evento cultural dedicado a la mujer. Asimismo, se ha llevado a cabo la entrega de pequeños reconocimientos a cada uno de los artistas participantes en la exposición como muestra de agradecimiento por su implicación. De manera especial, el presidente de la Asociación Pincel y Barro ha recibido uno de estos galardones, así como un reconocimiento de mayor tamaño en agradecimiento a la labor que viene desarrollando en favor de la promoción artística y cultural del municipio.

La inauguración registró una notable afluencia de público que llenó la sala expositiva, reflejando el interés y el respaldo de la ciudadanía a esta iniciativa cultural.

Los actos conmemorativos del 8 de marzo continuarán en los próximos días con nuevas actividades, entre ellas la entrega de las Medallas de la Villa a mujeres destacadas del municipio, que tendrá lugar en el mismo Centro Cultural Vicente Aleixandre, así como diversas propuestas deportivas y culturales.