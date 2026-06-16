Las temperaturas seguirán subiendo durante los próximos días y los modelos meteorológicos apuntan a valores muy elevados de cara al fin de semana

El calor vuelve a ganar protagonismo en Andalucía y todo apunta a que lo hará con fuerza. Según informa nuestro colaborador meteorológico Iván Chamizo, la jornada de este martes estará marcada por un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que se moverán con facilidad entre los 33 y los 34 grados en buena parte del litoral andaluz.

La situación irá a más durante las próximas jornadas. De hecho, para este miércoles ya se esperan temperaturas aún más elevadas, especialmente en zonas del interior de Andalucía, donde provincias como Córdoba y Jaén podrían alcanzar los 39 grados, motivo por el que ya se contemplan avisos por altas temperaturas.

A pesar del calor acumulado durante las horas centrales del día, la llegada de las brisas marinas durante la tarde ayudará a suavizar ligeramente la sensación térmica en las zonas costeras. No obstante, la atención también estará puesta en el este andaluz, donde existe riesgo de tormentas localmente intensas en puntos de Granada y Jaén debido a la inestabilidad atmosférica.

Sin embargo, la principal preocupación de los meteorólogos está centrada en la evolución prevista para los próximos días. Los modelos muestran una clara tendencia al alza en las temperaturas, con registros que podrían dispararse durante el próximo fin de semana y especialmente a partir del domingo.

Iván Chamizo advierte de que, si las previsiones actuales se mantienen, España podría encaminarse hacia la primera ola de calor del verano climatológico. Los mapas meteorológicos muestran valores excepcionalmente elevados para esta época del año en amplias zonas del país, con temperaturas que superarían el percentil 95, un indicador utilizado para detectar episodios térmicos extraordinarios.

Aunque todavía será necesario seguir la evolución de los modelos durante las próximas jornadas, todo apunta a que el calor intenso volverá a convertirse en protagonista en gran parte de Andalucía y del territorio nacional.

Los expertos recomiendan mantenerse informados de la evolución de las previsiones, extremar la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día ante un posible episodio de calor significativo.

📸 Información meteorológica: Iván Chamizo.