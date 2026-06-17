Alrededor de 200 jóvenes recibieron su diploma acreditativo ante un auditorio lleno de familiares, amigos y profesorado. El alcalde y la concejala de Educación acuden a la emotiva ceremonia, que tuvo lugar en la Finca El Portón

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El Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón acogió ayer martes el acto de graduación de los estudiantes de 2.º de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior del IES Gerald Brenan. Ante cientos de asistentes, la comunidad educativa se reunió para celebrar el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo camino para sus protagonistas.

A la ceremonia asistieron familiares, docentes, representantes de las asociaciones de madres y padres y miembros del equipo directivo, junto a representantes institucionales entre los que destacaron el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y la concejala de Educación, Pilar Conde.

Un total de 200 jóvenes recibieron su diploma acreditativo durante el acto. De ellos, 114 pertenecían a las distintas modalidades de Bachillerato y 86 a ciclos formativos: en grado medio, 17 alumnos del ciclo de Gestión Administrativa y 33 del de Sistemas Microinformáticos y Redes; en grado superior, 24 del ciclo de Administración y Finanzas y 12 del de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Entre todos los graduados, 11 fueron distinguidos con matrícula de honor: 7 correspondientes a Bachillerato, en reconocimiento a sus resultados a lo largo de los dos cursos, y 4 pertenecientes a los ciclos formativos.

La velada estuvo marcada por la emoción y la cercanía. Varios alumnos de las distintas modalidades tomaron la palabra para compartir anécdotas, vivencias y reflexiones sobre los años compartidos junto a compañeros y profesores, evidenciando el crecimiento personal y académico alcanzado durante esta etapa. Como es tradición, el acto incluyó la imposición de bandas y la entrega de diplomas y recuerdos conmemorativos a cargo de los tutores y el equipo directivo, además de un concierto interpretado por un grupo de alumnas acompañadas por un profesor a la guitarra.

El director del centro, Manuel Guerra, dirigió unas palabras de felicitación a los graduados, animándoles a afrontar con ilusión y determinación los nuevos retos que les aguardan, y recordándoles que siempre formarán parte de la familia del veterano instituto, cuya apertura data de septiembre de 1989.

Por su parte, el alcalde quiso reconocer públicamente el esfuerzo y la constancia demostrados por los estudiantes para alcanzar este importante logro. Trasladó asimismo su agradecimiento al profesorado y a las familias por el apoyo brindado a lo largo del proceso educativo, y destacó de manera especial el mérito de quienes obtuvieron matrícula de honor.

La ceremonia concluyó entre aplausos y el emotivo recuerdo de una etapa que ha marcado a toda una generación. Los graduados del IES Gerald Brenan se preparan ahora para afrontar nuevos horizontes formativos y profesionales, llevando consigo los valores, el conocimiento y los lazos forjados durante estos años en las aulas del instituto.

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