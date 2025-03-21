La Casa de la Juventud ha albergado una tarde con merienda y actuaciones musicales que ha servido para despedir a quien ha sido el presidente de los mayores durante 10 años y presentar a la nueva directiva que encabeza José Peláez

La Asociación de Jubilados y Pensionistas ‘San Juan’ ha celebrado en la tarde de este jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud un homenaje a Sebastián García, quien ha presidido la entidad durante los últimos diez años. En el mismo acto, se ha presentado a la nueva directiva, encabezada por José Peláez Vallejo, tras las elecciones celebradas en el Centro del Mayor ‘San Sebastián’. Al acto han asistido el alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal del Área, Miguel Pacheco y varios de los concejales de la Corporación Municipal, así como el alcalde de Riogordo.

Villanova ha sido el encargado de abrir la ceremonia. El alcalde ha querido destacar la importancia de la asociación en la vida de los mayores del municipio y el compromiso del Ayuntamiento con todas sus propuestas. También ha elogiado la trayectoria de Sebastián García, resaltando su dedicación y esfuerzo en la organización de actividades, viajes y encuentros que han fortalecido la comunidad de mayores en Alhaurín de la Torre. Además, ha recordado a los anteriores presidentes y su contribución al crecimiento de la asociación.

A continuación, el concejal del Mayor, Miguel Pacheco, ha subido al escenario para hacer entrega junto al alcalde de un reconocimiento oficial a Sebastián García en nombre del Ayuntamiento. También numerosos miembros de la asociación han querido homenajearlo con obsequios e incluso poemas en señal de agradecimiento por su labor.

Tras este momento de reconocimiento, ha subido al escenario la nueva junta directiva, formada por José Peláez Vallejo como presidente, junto a Pepe Galán, Mariví Rico, Antonio Morales y Pepe Soto. Peláez ha expresado su deseo de seguir impulsando la asociación y modernizar su gestión con herramientas más actualizadas. También ha agradecido el apoyo de los socios y ha animado a seguir participando activamente en las actividades organizadas.

Durante el acto, se ha presentado el nuevo logo de la asociación, diseñado por el joven Juan Manuel Batista, quien ha recibido un diploma de agradecimiento por su colaboración.

La velada ha continuado con actuaciones del Dúo Malau, Los del Lugá y el grupo de baile de Sergio Maqueda ‘El Turrano’, que han puesto el broche artístico a la jornada. Finalmente, todos los asistentes han podido disfrutar de una degustación de chocolate con churros en un ambiente de convivencia y gratitud hacia Sebastián García.